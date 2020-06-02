2 июня решается судьба главы НСЗУ. Министр здравоохранения Максим Степанов проводит собеседования и уже завтра, вероятно, будет названо имя нового руководителя. Однако к процедуре конкурса возникает немало вопросов.

Почему проведение конкурса таким образом критикуют и как именно проходят собеседования – в материале сайта 24 канала.

Как проходят собеседования?

Максим Степанов общается с кандидатами на должность главы Национальной службы здоровья онлайн на платформе ZOOM (из-за карантинных ограничений). Вживую отбор не транслировали, так же возможности наблюдения за процессом не предоставили ни журналистам, ни представителям благотворительных фондов и общественных объединений.

Например, БФ "Пациенты Украины" направлял запрос с просьбой разрешить исполнительному директору присутствовать на собеседованиях "в качестве наблюдателя и представителя пациентского сообщества", но получил ответ, что такого варианта не предусмотрено.

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Министр отметил: видео всех собеседований будут доступны для просмотра после их завершения (предварительно, интервью продлятся до позднего вечера 2 июня). При этом уже завтра, 3 июня, он планирует объявить победителя, кандидатура которого будет внесена на рассмотрение Кабинета министров.

Всего, как сообщали в НСЗУ, критериям отбора соответствуют 17 кандидатов. Среди них – бывший глава НСЗУ Олег Петренко, экс-гендиректор директората стратегического планирования и евроинтеграции Минздрава Ирина Немирович (Литовченко), нардеп 8 созыва от БПП, и.о. гендиректора Кировоградского областного онкоцентра Константин Яринич (которого считают главным претендентом на кресло) и ряд нынешних работников органа.

Степанов ранее пояснял, что отбор кандидатов кадровая служба делала на основе наличия документов – к собеседованию не допустили тех, кто не подал соответствующий пакет.



Как выглядело приглашение на собеседование

Согласились на такой формат собеседования не все кандидаты. Так, Степанов во время брифинга 2 июня рассказал, что свое участие подтвердили 9 человек. Трое отказались, еще четверо обратились с просьбой изменить время и один человек не ответил вообще.

Руководитель Западного межрегионального департамента НСЗУ Марьяна Возница, которая отказалась от участия, объяснила свое решение так:

Я – за то, чтобы кандидаты прошли полноценный открытый конкурс и могли доказать свою компетентность и способность возглавлять сверхсложную и самую ответственную структуру. Открыто. Перед журналистами и общественностью.

В НСЗУ все же решили проводить короткие онлайн-брифинги о ходе отбора. Так, несколько кандидатов, которые уже прошли собеседование, согласились рассказать о ней. В частности, выступили гендиректор департамента медицинских услуг Минздрава Оксана Сухорукова, директор Департамента развития электронной системы здравоохранения НСЗУ Дмитрий Черныш и заместитель председателя НСЗУ Наталья Рябцева.

Все трое сходятся на мнении, что вся процедура носит формальный характер. Так, собеседования длились около 20 минут (вместо указанных 30, хотя и этого очень мало для отбора на должность такого уровня). При этом часть времени была потрачена на административные моменты (приветствие, предъявление паспорта и т. п.). Всем задали около пяти достаточно общих вопросов, для ответа на которые достаточно было прочитать Закон "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения".

"Мне, как человеку, имеющему опыт предыдущих конкурсов, предыдущей работы в отрасли, не до конца понятно, что именно проверялось во время этого собеседования. Если речь идет о цитировании законодательства, то это, наверное, задача во время собеседования на главу юридического департамента, а не на должность главы НСЗУ... Вопрос о том, например, как должны рассчитываться тарифы, что я понимаю под принципом прозрачности – они вряд ли могут позволить определить мои компетенции, как управленца, как госслужащего или как человека, который разбирается в вопросах финансирования системы здравоохранения", – рассказала Наталья Рябцева.

Она же сравнивает это с полноценной процедурой конкурса на должности категории "А", которые проходила дважды, и отмечает, что обычно все кандидаты проходят сначала несколько тестирований, потом собеседование с комиссией, а дальше уже интервью с субъектом назначения или уполномоченным лицом. То есть, по словам Натальи Рябцевой, проведенная в этот раз процедура "не позволяет вообще должным образом отобрать человека на такую важную должность".

Смотрите видео брифинга кандидатов:

Опасения относительно прозрачности процедуры выразила и член Европейского парламента, сопредседатель парламентской делегации ЕС-Украина Виола фон Крамон. Она процитировала кандидатку на должность Ирину Литовченко, которая сообщала, что собеседования начнутся в 14:00 и будут длиться по пол часа.

Кандидаты будут приглашены в алфавитном порядке. Учитывая, что собеседование с госпожой Литовченко запланировано на 18:20, простая арифметика позволяет предположить, что интервью со всеми кандидатами продлится до полуночи. Почему Министерство проводит этот марафон собеседований в полночь, когда будущее такого жизненно важного учреждения как НСЗУ стоит на карте?

– написала фон Крамен.

Что было до этого?

Максим Степанов отклонил все три кандидатуры на должность, которые ранее прошли в финал конкурса: и.о. главы НСЗУ Оксана Мовчан, заместитель председателя НСЗУ Наталья Рябцева, директор Департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский.

Оксана Мовчан отметила, что "министр выполнил все действия, чтобы формально завершить конкурс".

Всем нам поставили одни и те же вопросы очень общего характера о главные задачи НСЗУ и о том, что нужно сделать в ближайшие годы. Не было детальных вопросов, не было техники процессов, не было вопросов о том, как сейчас организована работа службы,

– рассказала она в интервью Громадському.

Сам Степанов пояснил, что ни один из кандидатов не подошел "по качествам". После этого были попытки назначить на должность человека без проведения конкурса, однако это спровоцировало скандал. Тогда объявили о конкурсном отборе.

Что говорит министр?

Степанов неоднократно называл процедуру отбора максимально прозрачной и настаивал на том, что есть четкий график собеседований, где все кандидаты будут в равных условиях. Во время брифинга 29 мая министр отметил, что ему "не важна фамилия человека, которая будет определена победителем":

Для меня важен эффективный менеджер, который действительно наведет там порядок, и будут исправлены те ошибки, которые были допущены ранее.

Почему конкурс критикуют?

Экс-заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк отметил: не исключает, что "это – еще одна имитация, как интервью с победителями предыдущего конкурса".

"Министр назначает все кандидатам собеседования в один день, через ZOOM. Проводить их собирается сам, без доступа любых наблюдателей и общественности. Нетрудно догадаться, что так не делают, когда хотят выбрать сильного профессионального руководителя. Так делают, чтобы что-то намутить", – пояснил Ковтонюк.

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Он добавил, что НСЗУ – это, прежде всего, технократическая, профессиональная организация, которой граждане доверяют свои деньги на медицину. Речь идет о 86 миллиардах гривен в этом году и более 100 – в следующем. И идея органа заключается в том, чтобы забрать эти деньги из рук политических назначенцев (министров, депутатов, местных чиновников и тому подобное).

То есть НСЗУ перечисляет деньги через электронную казначейскую систему напрямую в больницы, где лечился пациент. Здесь нет дискуссий о том, кому сколько выделить – для этого есть электронные отчеты об услугах и единые тарифы. Все данные о финансировании открыты.

Это должен быть "ничей" человек. Его работа – представлять пациентов. И проверять, чтобы за их деньги их нормально лечили. А это невозможно, когда головой НСЗУ будет человек Степанова, Супрун, Зеленского, Шмыгаля или Порошенко. И вот именно это сейчас пытается разрушить министр здравоохранения,

– заключает Ковтонюк.



Процедуру отбора не считают прозрачной и честной / Иллюстрация Ульяны Супрун, Facebook

Ряд общественных организаций накануне призвал Степанова провести открытые собеседования с кандидатами и не назначать на должность фигурантов антикоррупционных расследований. В частности, речь идет о Константине Ярыниче – нардепе 8 созыва от БПП, и. о. гендиректора Кировоградского областного онкоцентра. Он активно критиковал НСЗУ и поддерживал Степанова. Кроме того, у Ярынича уже были проблемы с НСЗУ – в конце апреля пациент пожаловался на его онкоцентр.

Соответствующее заявление подписали ОО "Центр противодействия коррупции", экспертная организация StateWatch, потому что "100% жизни" и БО "Пациенты Украины".

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Потому что "Пациенты Украины", которым отказали в доступе к проведению собеседований, назвали такой отбор "преступлением против всех пациентов":

"Судьба всей медицины в Украине будет зависеть от мнения одного министра, от его личных интересов и желаний. Напомним, что НСЗУ является распорядителем почти 100 млрд гривен и гарантирует продолжение медицинской реформы, которая уже демонстрирует свою эффективность. Министр не только хочет свернуть любые реформы, но и посадить в кресло председателя НСЗУ свою "ручную обезьянку". Других объяснений, почему министр саботирует открытый конкурс и не допускает к нему надзирателей, у нас нет".

Что такое НСЗУ?

Это – орган, который контролирует все выплаты в сфере здравоохранения, рассчитывает тарифы за оказание медицинских услуг и заключает договоры с больницами, при этом проверяя их способность предоставлять качественные услуги. Его создали в рамках медреформы в 2017 году.



Среди задач НСЗУ – заключение договоров с медицинскими учреждениями и закупка для них услуг для обслуживания населения.



В ноябре 2019 года ее руководитель Олег Петренко написал заявление об увольнении с должности из-за "разных фундаментальных ценностей с командой, которая сейчас работает над трансформацией системы здравоохранения". С 4 декабря в. и. о. руководительницы НСЗУ является Оксана Мовчан.