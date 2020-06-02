2 червня вирішується доля очільника НСЗУ. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов проводить співбесіди і вже завтра, ймовірно, буде названо ім'я нового керівника. Однак до процедури конкурсу виникає чимало запитань.

Чому проведення конкурсу таким чином критикують і як саме відбуваються співбесіди – у матеріалі сайту 24 каналу.

Як проходять співбесіди?

Максим Степанов спілкується з кандидатами на посаду очільника Національної служби здоровʼя онлайн на платформі ZOOM (через карантинні заходи). Наживо відбір не транслювали, так само можливості спостереження за процесом не надали ні журналістам, ні представникам благодійних фондів та громадських об'єднань.

Наприклад, БФ "Пацієнти України" надсилав запит з проханням дозволити виконавчому директору бути присутньою на співбесідах "в якості спостерігача та представника пацієнтської спільноти", але отримав відповідь, що такого варіанту не передбачено.

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Міністр зазначив: відео усіх співбесід будуть доступні для перегляду після їх завершення (попередньо, інтерв’ю триватимуть до пізнього вечора 2 червня). При цьому уже завтра, 3 червня, він планує оголосити переможця, кандидатура якого буде внесена на розгляд Кабінету міністрів.

Всього, як повідомляли в НСЗУ, критеріям відбору відповідають 17 кандидатів. Серед них – колишній очільник НСЗУ Олег Петренко, екс-гендиректор директорату стратегічного планування та євроінтеграції МОЗ Ірина Немирович (Литовченко), нардеп 8 скликання від БПП, в.о. гендиректора Кіровоградського обласного онкоцентру Костянтин Яриніч (якого вважають головним претендентом на крісло) та низка нинішніх працівників органу.

Степанов раніше пояснював, що відбір кандидатів кадрова служба робила на основі наявності документів – до співбесіди не допустили тих, хто не подали відповідного їх пакету.



Як виглядало запрошення на співбесіду

Погодилися на такий формат співбесіди не всі кандидати. Так, Степанов під час брифінгу 2 червня розповів, що свою участь підтвердили 9 осіб. Троє відмовилися, ще четверо звернулися з проханням змінити час й одна людина не відповіла взагалі.

Керівниця Західного міжрегіонального департаменту НСЗУ Мар’яна Возниця, яка відмовилася від участі, пояснила своє рішення так:

Я – за те, щоби кандидати пройшли повноцінний відкритий конкурс і могли довести свою компетентність та здатність очолювати надскладну та надвідповідальну структуру. Відкрито. Перед журналістами та громадськістю.

У НСЗУ все ж вирішили проводити короткі онлайн-брифінги щодо перебігу відбору. Так, декілька кандидатів, які уже пройшли співбесіду, погодилися розповісти про неї. Зокрема, виступили гендиректор департаменту медичних послуг МОЗ Оксана Сухорукова, директор Департаменту розвитку електронної системи охорони здоров'я НСЗУ Дмитро Черниш та заступниця голови НСЗУ Наталія Рябцева.

Всі троє сходяться на думці, що вся процедура носить формальний характер. Так, співбесіди тривали близько 20 хвилин (замість зазначених 30, хоч і цього – дуже мало для відбору на посаду такого рівня). При цьому частина часу була витрачена на адміністративні моменти (привітання, пред’явлення паспорта тощо). Усім задали близько п’яти досить загальних питань, "для відповіді на які достатньо було прочитати Закон "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення".

"Мені, як людині, яка має досвід попередніх конкурсів, попередньої роботи в галузі, не до кінця зрозуміло, що саме перевірялося під час цієї співбесіди. Якщо йдеться про цитування законодавства, то це, напевно, задача під час співбесіди на главу юридичного департаменту, а не на посаду глави НСЗУ… Питання про те, наприклад, як мають розраховуватися тарифи, що я розумію під принципом прозорості – вони навряд чи можуть дозволити визначити мої компетенції, як управлінця, як держслужбовця або як людини, яка розуміється в питаннях фінансування системи охорони здоров’я", – розповіла Наталія Рябцева.

Вона ж порівнює це з повноцінною процедурою конкурсу на посади категорії "А", які проходила двічі, і зазначає, що зазвичай всі кандидати проходять спочатку кілька тестувань, потім співбесіду з комісією, а далі вже інтерв'ю із суб’єктом призначення або уповноваженою особою. Тобто, за словами Наталії Рябцевої, проведена цього разу процедура "не дозволяє взагалі належним чином відібрати людину на таку важливу посаду".

Дивіться відео брифінгу кандидатів:

Побоювання щодо прозорості процедури висловила і член Європейського парламенту, співголова парламентської делегації ЄС-Україна Віола фон Крамон. Вона процитувала кандидатку на посаду Ірину Литовченко, яка повідомляла, що співбесіди розпочнуться о 14:00 та триватимуть по пів години.

Кандидати будуть запрошені в алфавітному порядку. Враховуючи, що співбесіда з пані Литовченко запланована на 18:20, проста арифметика дозволяє припустити, що інтерв’ю з усіма кандидатами триватиме до опівночі. Чому Міністерство проводить цей марафон співбесід опівночі, коли майбутнє такої життєво важливої установи як НСЗУ стоїть на карті?

– написала фон Крамен.

Що було до цього?

Максим Степанов відхилив усі три кандидатури на посаду, які раніше пройшли до фіналу конкурсу: в. о. очільника НСЗУ Оксана Мовчан, заступниця голови НСЗУ Наталія Рябцева, директор Департаменту договірної роботи НСЗУ Андрій Віленський.

Оксана Мовчан зазначила, що "міністр виконав всі дії, щоб формально завершити конкурс".

Всім нам поставили одні й ті самі запитання дуже загального характеру про головні завдання НСЗУ і про те, що потрібно зробити в найближчі роки. Не було запитань детальних, не було техніки процесів, не було запитань про те, як наразі організована робота служби,

– розповіла вона в інтерв’ю Громадському.

Сам Степанов пояснив, що жоден з кандидатів не підійшов "за якостями". Після цього були спроби призначити на посаду людину без проведення конкурсу, однак це спровокувало скандал. Тоді оголосили про конкурсний відбір.

Що каже міністр?

Степанов неодноразово називав процедуру відбору максимально прозорою та наголошував на тому, що є чіткий графік співбесід, де всі кандидати будуть в рівних умовах. Під час брифінгу 29 травня міністр зазначив, що йому "не важливе прізвище людини, яка буде визначена переможцем":

Для мене важливий ефективний менеджер, який справді наведе там порядок, і будуть виправлені ті помилки, які були допущені раніше.

Чому конкурс критикують?

Ексзаступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк зазначив: не виключає, що "це – ще одна імітація, як інтерв’ю з переможцями попереднього конкурсу".

"Міністр призначає усі кандидатам співбесіди в один день, через ZOOM. Проводити їх збирається сам, без доступу будь-яких спостерігачів та громадськості. Неважко здогадатися, що так не роблять, коли хочуть вибрати сильного фахового керівника. Так роблять, щоб щось намутити", – пояснив Ковтонюк.

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Він додав, що НСЗУ – це, передусім, технократична, професійна організація, якій громадяни довіряють свої гроші на медицину. Йдеться про 86 мільярдів гривень цього року і понад 100 – наступного. Й ідея органу полягає в тому, щоб забрати ці гроші з рук політичних призначенців (міністрів, депутатів, місцевих чиновників тощо).

Тобто НСЗУ перераховує гроші через електронну казначейську систему напряму в лікарні, де лікувався пацієнт. Тут немає дискусій про те, кому скільки виділити – для цього є електронні звіти про послуги та єдині тарифи. Всі дані щодо фінансування є відкритими.

Це повинна бути "нічия" людина. Її робота – представляти пацієнтів. І перевіряти, щоб за їхні гроші їх нормально лікували. А це неможливо, коли головою НСЗУ буде людина Степанова, Супрун, Зеленського, Шмигаля чи Порошенка. І ось саме це зараз намагається зруйнувати міністр охорони здоров’я,

– підсумовує Ковтонюк.

Процедуру відбору не вважають прозорою і чесною / Ілюстрація Уляни Супрун, Facebook

Низка громадських організацій напередодні закликала Степанова провести відкриті співбесіди з кандидатами та не призначати на посаду фігурантів антикорупційних розслідувань. Зокрема, йдеться про Костянтина Яриніча – нардепа 8 скликання від БПП, в.о. гендиректора Кіровоградського обласного онкоцентру. Він активно критикував НСЗУ і підтримував Степанова. Крім того, у Яриніча уже були проблеми з НСЗУ – наприкінці квітня пацієнт поскаржився на його онкоцентр.

Відповідну заяву підписали ГО "Центр протидії корупції", Експертна організація StateWatch, БО "100% Життя" та БО "Пацієнти України".

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БО "Пацієнти України", яким відмовили у доступі до проведення співбесід, назвали такий відбір "злочином проти всіх пацієнтів":

"Доля всієї медицини в Україні буде залежати від думки одного міністра, від його особистих інтересів та бажань. Нагадаємо, що НСЗУ є розпорядником майже 100 млрд гривень та гарантує продовження медичної реформи, яка вже демонструє свою ефективність. Міністр не тільки хоче згорнути будь-які реформи, а й посадити в крісло голови НСЗУ свою "ручну мавпочку". Інших пояснень, чому міністр саботує відкритий конкурс та не допускає на нього наглядачів, у нас немає".

Що таке НСЗУ?Це – орган, який контролює всі виплати в сфері охорони здоров`я, розраховує тарифи за надання медичних послуг та укладає договори з лікарнями, при цьому перевіряючи їхню спроможність надавати якісні послуги. Його створили у рамках медреформи у 2017 році.



Серед завдань НСЗУ – ​укладання договорів із медичними закладами та закупівля в них послуг для обслуговування населення.



У листопаді 2019 року її очільник Олег Петренко написав заяву про звільнення з посади через "різні фундаментальні цінності з командою, що зараз працює над трансформацією системи охорони здоров’я". З 4 грудня т.в.о. керівниці НСЗУ є Оксана Мовчан.