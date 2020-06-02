Парламентарка від партії "Голос" Ольга Стефанишина увірвалася до кабінету міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Вона заявила, що збирається транслювати у мережі те, як глава МОЗ обирає очільника Національної служби здоров’я України.

Саме 2 червня Максим Степанов проводить особисті співбесіди з 17 кандидатами на цю посаду. На кожну людину він виділив по пів години в онлайн-режимі. Активісти та волонтери вважають, що Степанов планує віддати керівництво "своїй людині" й таким чином отримати доступ до бюджету структури.

Раніше Степанов особисто та без наглядачів проводитиме конкурс на голову НСЗУ

Парламентарка від "Голосу" Ольга Стефанишина увірвалась в кабінет міністра охорони здоров’я, коли той саме проводив онлайн-співбесіди. Вона заявила: хоче транслювати те, як обирають очільника служби з найбільшим бюджетом. Народна депутатка вела стрім зі своєї фейсбук-сторінки.

Так, Стефанишина заявила, що хоче, аби всі могли чути запитання, які міністр ставить кандидатам, бо відбір на очільника служби з найбільшим у системі МОЗ бюджетом має бути прозорим.

Натомість Максим Степанов попросив депутатку покинути приміщення і зауважив: вона не може не може вести відеотрансляцію співбесід.

Як Стефанишина увірвалася в кабінет Степанова: відео

Згодом Стефанишина таки вийшла від Степанова, але заявила, що дочекається юриста та продовжить свої спроби.

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Так і сталося, на ще одному відео зі сторінки парламентарки видно, як до неї у коридор вийшов Степанов. Він сказав, що депутатка зірвала конкурс на голову НСЗУ та додав, що йому соромно за її поведінку.

Степанов заявив, що Стефанишина зірвала конкурс: відео

Натомість Стефанишина пояснила: вона хоче, аби конкурс відбувався прозоро.

Що таке НСЗУ? Це Національна Служба здоров'я України, яка є центральним органом виконавчої влади. НСЗУ реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.



Структура керує бюджетом, виділеним на медицину, відповідає за фінансування медичних установ, замовлення лікарських засобів тощо. У 2020 році бюджет НСЗУ становить 113,3 мільярда гривень.