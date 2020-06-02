Депутатка Стефанишина увірвалася до кабінету міністра Степанова через конкурс на голову НСЗУ
Парламентарка від партії "Голос" Ольга Стефанишина увірвалася до кабінету міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Вона заявила, що збирається транслювати у мережі те, як глава МОЗ обирає очільника Національної служби здоров’я України.
Саме 2 червня Максим Степанов проводить особисті співбесіди з 17 кандидатами на цю посаду. На кожну людину він виділив по пів години в онлайн-режимі. Активісти та волонтери вважають, що Степанов планує віддати керівництво "своїй людині" й таким чином отримати доступ до бюджету структури.
Раніше Степанов особисто та без наглядачів проводитиме конкурс на голову НСЗУ
Парламентарка від "Голосу" Ольга Стефанишина увірвалась в кабінет міністра охорони здоров’я, коли той саме проводив онлайн-співбесіди. Вона заявила: хоче транслювати те, як обирають очільника служби з найбільшим бюджетом. Народна депутатка вела стрім зі своєї фейсбук-сторінки.
Так, Стефанишина заявила, що хоче, аби всі могли чути запитання, які міністр ставить кандидатам, бо відбір на очільника служби з найбільшим у системі МОЗ бюджетом має бути прозорим.
Натомість Максим Степанов попросив депутатку покинути приміщення і зауважив: вона не може не може вести відеотрансляцію співбесід.
Як Стефанишина увірвалася в кабінет Степанова: відео
Згодом Стефанишина таки вийшла від Степанова, але заявила, що дочекається юриста та продовжить свої спроби.
До теми Степанов обирає голову НСЗУ: що відомо про кандидатів – список
Так і сталося, на ще одному відео зі сторінки парламентарки видно, як до неї у коридор вийшов Степанов. Він сказав, що депутатка зірвала конкурс на голову НСЗУ та додав, що йому соромно за її поведінку.
Степанов заявив, що Стефанишина зірвала конкурс: відео
Натомість Стефанишина пояснила: вона хоче, аби конкурс відбувався прозоро.
Що таке НСЗУ? Це Національна Служба здоров'я України, яка є центральним органом виконавчої влади. НСЗУ реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.
Структура керує бюджетом, виділеним на медицину, відповідає за фінансування медичних установ, замовлення лікарських засобів тощо. У 2020 році бюджет НСЗУ становить 113,3 мільярда гривень.