Об этом Смирнова сообщила в фейсбуке и обнародовала фото документа, информирует 24 Канал.

"По факту моего преследования полиция открыла уголовное производство. Для меня это свидетельство: речь идет не о мелком инциденте, а о преследовании представителей громады Киева. Надеюсь, что тот, кого используют, как торпеду, понимает об уголовной ответственности и готов к ней. А следом пойдут заказчики. Это сейчас у них ощущение вседозволенности. Но есть хорошая фраза о жизни как супермаркете, где в конце – всегда касса. Им придется отвечать перед законом. Очень скоро", – написала Смирнова.

Смирнова обнародовала фото документа об открытии уголовного производства / Фото Мирославы Смирновой

Она отметила, что имеет предположение, кто и зачем организовал слежку за ней.

У меня даже есть подозрения об исполнителях и их мотивах, о чем обязательно укажу следователю. Кому-то ну очень хочется уже 5 лет пролезть в депутаты Киевсовета по Оболони, поэтому и происходит медийная атака и преследование меня! Этого персонажа не то, что не выбрали и не выберут, он еще и будет сидеть в тюрьме за хищение 50 фур гуманитарки, вывоз уклонистов за границу, а также за защиту ватников,

– заявила депутат.

Ранее сообщалось, что 1 августа Мирослава Смирнова заметила четырех человек, которые преследовали ее на пути из Киева в село Крюковщина, куда она ехала к друзьям. Депутат сняла этих людей на видео, на котором они фактически подтвердили факт слежки. По факту незаконной слежки Смирнова написала заявления в СБУ и Нацполицию.