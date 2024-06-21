Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали депутата Ужгородского горсовета во время получения 1 000 долларов США. За взятку чиновник должен был обеспечить выдачу документов для отсрочки от мобилизации.
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Коррупция в условиях мобилизации
По информации следствия, депутат, который также является руководителем подразделения соцполитики, требовал деньги за помощь в решении вопросов, связанных с отсрочкой от армии. Ему инкриминируют принятие неправомерной выгоды.
Депутата задержали после получения 1 000 долларов США за готовый документ,
– указали правоохранители.
Подозреваемому может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела.
Разоблачение ужгородского депутата на взятке / Фото СБУ, Офиса генпрокурора и полиции
Процессуальное руководство по делу осуществляет Ужгородская окружная прокуратура.
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Ранее СБУ объявила о подозрении братьям Виктора Медведчука и Тараса Козака. Родственников бывших пророссийских нардепов подозревают в незаконном обогащении. Следствие считает, что они нанесли ущерб государству на 75 миллионов гривен.