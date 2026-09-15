Об этом 24 Каналу рассказала народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук. По ее словам, все фракции и группы дали согласие на отставку генерального прокурора.

Что не так с "командировкой" Кравченко?

Как подчеркнула народный депутат, она сама входит в один из комитетов Парламентской ассамблеи Рады Европы (ПАСЕ), который должен был заседать в Париже 14 сентября. Однако она не поехала туда, ведь сейчас Рада будет рассматривать важные законопроекты, от которых зависит финансирование со стороны ЕС.

Зато Руслан Кравченко самостоятельно оформил себе командировку на 5 дней с 13 сентября для участия в одном из мероприятий ПАСЕ.

Могу подтвердить, что ни один генеральный прокурор или представитель Офиса генерального прокурора не был приглашен. Соответственно, следует провести служебную проверку, на каком основании была оформлена эта командировка. Тем более невозможно, чтобы такие командировки оформлялись за счет принимающей стороны,

– рассказала Кравчук.

Депутат прокомментировала ситуацию с "командировкой" Кравченко: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что сам Кравченко подтвердил, что находится в зарубежной командировке. Там он собирается встретиться с международными партнерами, чтобы "рассказать всю правду" о ситуации в НАБУ и САП. По его словам, имеются признаки того, что они фактически обладают неконтролируемой властью. Это создает риски для государственного суверенитета, верховенства права и демократических институтов Украины.

4 сентября НАБУ и САП объявили об операции "Карфаген". Согласно данным следствия, один из сотрудников Офиса генпрокурора "крышевал" работу мошеннических колл-центров. Имя Кравченко упоминалось в записях по этому делу. При этом он утверждает, что невиновен. А впоследствии добавил, что цель операции "Карфаген" – получить материалы дел, ведущихся в отношении руководителей и сотрудников НАБУ и САП, заблокировать их и отстранить генерального прокурора.