Про це 24 Каналу розповіла народна депутатка України від партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук. За її словами, усі фракції та групи дали згоду на відставку генерального прокурора.

Що не так з "відрядженням" Кравченка?

Як наголосила народна депутатка, вона сама входить в один з комітетів Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), який мав засідати у Парижі 14 вересня. Однак не поїхала туди, адже зараз Рада розглядатиме важливі законопроєкти, від яких залежить фінансування з боку ЄС.

Натомість Руслан Кравченко самостійно виписав собі відрядження на 5 днів з 13 вересня для участі в одному із заходів ПАРЄ.

Можу підтвердити, що жодного генпрокурора чи представника Офісу генпрокурора запрошено не було. Відповідно варто провести службову перевірку, на якій підставі було оформлене це відрядження. Тим паче це неможливо, щоб такі відрядження були оформлені коштом сторони, яка приймає,

– розповіла Кравчук.

Нардепка прокоментувала ситуацію з "відрядженням" Кравченка: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, сам Кравченко підтвердив, що перебуває у закордонному відрядженні. Там він збирається зустрітися із міжнародними партнерами, аби "розповісти усю правду" про ситуацію в НАБУ і САП. За його словами, є ознаки, що ці організації мають фактично мають неконтрольовану владу. Це створює ризики для державного суверенітету, верховенства права й демократичних інституцій України.

4 вересня НАБУ та САП оголосили про операцію "Карфаген". Згідно з даними слідства один з працівників Офісу генпрокурора "кришував" роботу шахрайських кол-центрів. Ім'я Кравченка згадувалося в плівках щодо цієї справи. При цьому він переконує, що є невинуватим. А згодом додав, що мета операція Карфаген – отримати матеріали справ, які ведуться щодо керівників та працівників НАБУ та САП, заблокувати їх та усунути генпрокурора.