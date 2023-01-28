Депутат Закарпатского облсовета изобразила область в цветах венгерского флага
Источник:Mukachevo.net
Юдита Петеи – депутат Закарпатского областного совета – оказалась в эпицентре скандала. В фейсбуке она опубликовала фотографию области в цветах венгерского флага.
Петеи – представительница партии КМКС. Эту партию называют "проорбановской".
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В фейсбуке Петеи опубликовала фото карты Закарпатья, разрисованной в цвета венгерского флага. Возмутительное изображение депутат подписала словами: "Боже, храни Закарпатье".
Украинцев сообщение шокировало. В комментариях они напомнили Петеи, что Закарпатье – это Украина, а ей – пора ехать к своему пророссийскому Орбану. Впоследствии депутат удалила сообщение. В то же время скриншот остался в сети.
Петеи опубликовала фото карты Закарпатья в цветах венгерского флага / Скриншот Mukachevo.net
Орбан зашкваривается раз за разом, а венгры собирают деньги для Украины
- Виктор Орбан регулярно "вбрасывает" в мировое инфопространство заявления в лучших традициях кремлевской пропаганды.
- В частности, недавно премьер Венгрии сделал маразматическое заявление, что если бы Россия быстро захватила Украину, был бы мир. Также Венгрия регулярно блокирует решения по санкциям и ограничениям, которые Евросоюз собирается наложить на Россию. Орбан настолько хорошо подыгрывает России, что даже получил новогоднее поздравление от Владимира Путина.
- Тем временем венгры собираю деньги, чтобы помочь Украине. Людям стыдно за поведение Орбана и его приспешников. В частности, волонтеры открыли счет, чтобы собрать для Украины деньги на генераторы.