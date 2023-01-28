Депутат Закарпатского облсовета изобразила область в цветах венгерского флага

Юдита Петеи – депутат Закарпатского областного совета – оказалась в эпицентре скандала. В фейсбуке она опубликовала фотографию области в цветах венгерского флага.

Петеи – представительница партии КМКС. Эту партию называют "проорбановской".

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В фейсбуке Петеи опубликовала фото карты Закарпатья, разрисованной в цвета венгерского флага. Возмутительное изображение депутат подписала словами: "Боже, храни Закарпатье".

Украинцев сообщение шокировало. В комментариях они напомнили Петеи, что Закарпатье – это Украина, а ей – пора ехать к своему пророссийскому Орбану. Впоследствии депутат удалила сообщение. В то же время скриншот остался в сети.



Петеи опубликовала фото карты Закарпатья в цветах венгерского флага / Скриншот Mukachevo.net

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