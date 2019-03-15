Депутата Госдумы от "Справедливой России" задержали на взятке в три миллиарда рублей

Следственный комитет Российской Федерации направил ходатайство в Ленинский районный суд Екатеринбурга с требованием арестовать депутата Госдумы от "Справедливой России" Вадима Белоусова. Его подозревают в получении взятки в размере около 3,5 миллиардов рублей. Суд ходатайство отклонил.

Следствие установило, что в мае 2014 года губернатор Челябинской области Михаил Юревич вместе с Вадимом Белоусовым получили от представителей холдинга "Автобан" взятку в размере 3,4 миллиарда рублей (более 50 млн долларов) за "общее покровительство", передает ТАСС.

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В 2017 году на депутата завели уголовное дело по статьям "получение взятки в особо крупном размере", "дача взятки в особо крупном размере" и "посредничество во взяточничестве".



Вадим Белоусов обвиняют в получении взятки на сумму 3,4 миллиарда рублей

В декабре 2018 года Госдума согласилась лишить Белоусова неприкосновенности.

Депутат "Справедливой России" своей вины не признает. Его уже допросили, а суд 15 марта должен был избрать Белоусову меру пресечения, однако отклонил ходатайство следствия. Постановление суда вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами.