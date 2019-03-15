Депутата Держдуми від "Справедливої Росії" затримали на хабарі у три мільярди рублів

Слідчий комітет Російської Федерації направив клопотання у Ленінський районний суд Єкатеринбурга з вимогою арештувати депутата Держдуми від "Справедливої Росії" Вадима Білоусова. Його підозрюють в отриманні хабара у розмірі близько 3,5 мільярдів рублів. Суд клопотання відхилив.

Слідство встановило, що з травня 2014 року губернатор Челябінської області Михайло Юревич разом із Вадимом Білоусовим отримали від представників холдингу "Автобан" хабар у розмірі 3,4 мільярда рублів (понад 50 мільйонів доларів) за "загальне заступництво", передає ТАСС.

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У 2017 році на депутата завели кримінальну справу за статтями "отримання хабара в особливо великому розмірі", "давання хабара в особливо великому розмірі" і "посередництво в хабарництві".



Вадим Білоусов звинувачують в отриманні хабара на суму 3,4 мільярда рублів

У грудні 2018 року Держдума погодилася позбавити Білоусова недоторканності.

Депутат "Справедливої Росії" своєї вини не визнає. Його вже допитали, а суд 15 березня мав обрати Білоусову запобіжний захід, проте відхилив клопотання слідства. Постанова суду набере законної сили через три доби, якщо не буде оскаржена сторонами.