22:48
27 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Звездные войны" Путина. Ленин против гномов
      Вєсті Кремля
      21:42, сегодня
      Вести.UA: Порошенко отрекся от своего кума. Прозрение Вилкула
      Вєсті.UA
      19:57, 26 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      Депутат Хмельницкого облсовета скрыл 10 земельных участков, Porsсhe Cayenne и пивзавод

      49 Читати новину українською
      Депутат Хмельницкого облсовета "забыл" о 10 земельных участках, Porsсhe Cayenne и пивзаводе
      Депутат Хмельницкого облсовета "забыл" о 10 земельных участках, Porsсhe Cayenne и пивзаводе / Фото из открытых источников

      Депутат Хмельницкого областного совета Андрей Гордейчук не указал в своей декларации за 2016 год имущества на сумму более 4 миллионов гривен.

      Об этом говорится в заключении Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, копию которого проанализировали в экспертной организации StateWatch.

      Читайте также: Экс-регионал Мураев задекларировал на 92 миллиона больше, чем заработал: выводы НАПК

      В частности, депутат не указал о праве собственности жены на 9 земельных участков в поселке Ворзель под Киевом, а также и о своем земельном участке площадью 275 квадратных метров в Хмельницкой области.

      Неполной оказалась информация о бизнесе семьи депутата. Гордейчук не обнародовал информацию об акциях ОАО "Сокирянский завод пиво-безалкогольных напитков" стоимостью более 370 тысяч гривен. Депутат предоставил объяснения НАПК, что этот завод напитков был ликвидирован в 2015 году, поэтому он не знал, что владеет акциями предприятия.

      Не указал декларант и о доходе жены в 689 тысяч гривен, который она получила от ООО "Лотовка Элит" за сдачу арендованного имущества.

      Относительно движимого имущества, то депутат не указал в декларации элитный автомобиль Porsсhe Cayenne 2015 года выпуска, стоимостью 2,8 миллиона гривен, который принадлежит его жене. Гордейчук объяснил это тем, что из-за сложных семейных обстоятельств не знал о новом авто жены.

      Параллельно декларант не указал в декларации доход от продажи женой другого автомобиля Porsche Cayenne 2013 года за 140 тысяч гривен. Сам Андрей Гордейчук пользуется Porsche Panamera 2011 года выпуска.

      В заключении НАПК отметило, что в действиях Андрея Гордийчука признаки правонарушения по статье 366-1 "декларирование недостоверной информации" Уголовного кодекса Украины. Проверка декларации депутата началась в апреле 2018 года и продолжалась 9 месяцев.

      Решение НАПК законности денег Гордийчука: документ

       

       

      Кто такой Андрей Гордейчук?Председатель совета директоров холдинга НТИ. До 2017 года – председатель правления корпорации "Сварог Вест Груп", депутат Хмельницкого областного совета, член президиума Украинского клуба аграрного бизнеса, вице-президент по вопросам АПК Украинского национального комитета Международной торговой палаты, основатель фонда "Аграрная сверхдержава".

      В НАПК отмечают, что политик "бьет антирейтинги агентства по итогам февраля 2019". Первый среди последних Гордейчук и по посещаемости работы в Хмельницкой ОГА.

      blog_ava
      Современные украинские театры: секс, скандалы и неудобные темы (18+)
      сегодня
      1753
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Хмельницкого е-декларирование Деньги НАПК
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      В Украини выборы, а в "ЛНР" – "Российско-Донбасская весна"
      сегодня , 22:00 В Украини выборы, а в "ЛНР" – "Российско-Донбасская весна"
      Ольга Черненко 320
      Серия взрывов прогремела в Кропивницком: фото и видео
      сегодня , 20:34 Серия взрывов прогремела в Кропивницком: фото и видео
      10937
      Современные украинские театры: секс, скандалы и неудобные темы (18+)
      сегодня , 20:30 Современные украинские театры: секс, скандалы и неудобные темы (18+)
      Настя Сукач 1751
      УЕФА начала расследование против Украины из-за натурализации Жуниора Мораеса
      сегодня , 20:12 УЕФА начала расследование против Украины из-за натурализации Жуниора Мораеса
      274
      Недействительный чек: обман покупателей или уклонение от налогов
      сегодня , 20:01 Недействительный чек: обман покупателей или уклонение от налогов
      252
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
       18 марта , 14:12
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      В Украине возобновилось экономическое падения
       5 марта 2016 , 00:46
      Skoda показала невероятный трюк со стрелой на видео
       16 августа 2018 , 18:30
      Как футбольный мир праздновал Рождество: "батл" Месси и Роналду, фейл партнеров Ярмоленко, роскошный сюрприз от Баварии
       26 декабря 2018 , 11:50
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук