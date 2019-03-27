Депутат Хмельницкого облсовета скрыл 10 земельных участков, Porsсhe Cayenne и пивзавод

Депутат Хмельницкого областного совета Андрей Гордейчук не указал в своей декларации за 2016 год имущества на сумму более 4 миллионов гривен.

Об этом говорится в заключении Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, копию которого проанализировали в экспертной организации StateWatch.

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В частности, депутат не указал о праве собственности жены на 9 земельных участков в поселке Ворзель под Киевом, а также и о своем земельном участке площадью 275 квадратных метров в Хмельницкой области.

Неполной оказалась информация о бизнесе семьи депутата. Гордейчук не обнародовал информацию об акциях ОАО "Сокирянский завод пиво-безалкогольных напитков" стоимостью более 370 тысяч гривен. Депутат предоставил объяснения НАПК, что этот завод напитков был ликвидирован в 2015 году, поэтому он не знал, что владеет акциями предприятия.

Не указал декларант и о доходе жены в 689 тысяч гривен, который она получила от ООО "Лотовка Элит" за сдачу арендованного имущества.

Относительно движимого имущества, то депутат не указал в декларации элитный автомобиль Porsсhe Cayenne 2015 года выпуска, стоимостью 2,8 миллиона гривен, который принадлежит его жене. Гордейчук объяснил это тем, что из-за сложных семейных обстоятельств не знал о новом авто жены.

Параллельно декларант не указал в декларации доход от продажи женой другого автомобиля Porsche Cayenne 2013 года за 140 тысяч гривен. Сам Андрей Гордейчук пользуется Porsche Panamera 2011 года выпуска.

В заключении НАПК отметило, что в действиях Андрея Гордийчука признаки правонарушения по статье 366-1 "декларирование недостоверной информации" Уголовного кодекса Украины. Проверка декларации депутата началась в апреле 2018 года и продолжалась 9 месяцев.

Решение НАПК законности денег Гордийчука: документ

Кто такой Андрей Гордейчук?Председатель совета директоров холдинга НТИ. До 2017 года – председатель правления корпорации "Сварог Вест Груп", депутат Хмельницкого областного совета, член президиума Украинского клуба аграрного бизнеса, вице-президент по вопросам АПК Украинского национального комитета Международной торговой палаты, основатель фонда "Аграрная сверхдержава".



В НАПК отмечают, что политик "бьет антирейтинги агентства по итогам февраля 2019". Первый среди последних Гордейчук и по посещаемости работы в Хмельницкой ОГА.