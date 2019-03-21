Экс-регионал Мураев задекларировал на 92 миллиона больше, чем заработал: выводы НАПК

НАПК проверила декларацию за 2015 год, которую подал народный депутат и бывший кандидат в президенты Евгений Мураев. По результатам проверки агентство установило, что в течение 1998-2015 годов его официальный доход составил 1,95 миллиона гривен, а это значительно меньше, чем задекларированные 93,7 миллиона.

Как говорится в заключении Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, копию которого проанализировали в экспертной организации StateWatch, в декларации за 2015 год в разделе "Денежные активы" Мураев указал, в частности, такие данные:

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– наличными политик хранил 18,5 миллионов гривен, 2 миллиона долларов и 1 миллион евро;

– одолжил собственной фирме ТО "Новости 24 часа" он 970 тысяч гривен;

– на счету в банке нардеп разместил 10,8 тысяч гривен.

Согласно сведениям от Государственной фискальной службы Украины, доходы полученные субъектом декларирования за период с 1998 года по 31 декабря 2015 года, составляют 1 миллион 957 тысяч 771,7 гривен, – отмечают представители антикоррупционного органа.

Мураев, со своей стороны, такие цифры объяснил тем, что сформировал доход ранее – с 1995 года. Правда, в той же декларации он не обнародовал данные о расходах на увеличение уставного капитала ООО "Новости 24 часа" на 4,5 миллиона гривен. Однако никаких объяснений относительно этого парламентарий не предоставлял.

В НАПК пришли к выводу, что в действиях Евгения Мураева есть признаки правонарушения по статье 366-1 "декларирование недостоверной информации" Уголовного кодекса Украины, а также признаки незаконного обогащения.

К слову, проверка деклараций Евгения Мураева началась в июне 2018 года и длилась 7 месяцев. Данные о нарушениях переданы в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Решение НАПК о законности денег Мураева: документ

Что известно про Евгения Мураева? Он был народным депутатом VII созыва от Партии регионов, а во время VIII созыва входил во фракцию “Оппозиционный блок”. В начале марта кандидат в президенты Мураев отказался баллотироваться на пост главы государства в пользу заместителя председателя парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.