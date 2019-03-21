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      Екс-"регіонал" Мураєв задекларував на 92 мільйони більше, аніж заробив: висновки НАЗК

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      Євгеній Мураєв
      Євгеній Мураєв / "Главком"

      НАЗК перевірила декларацію за 2015 рік, яку подав народний депутат і колишній кандидату у президенти Євгеній Мураєв. За результатами перевірки агенція встановила, що протягом 1998-2015 років його офіційний дохід становив 1,95 мільйона гривень, а це значно менше, аніж задекларовані 93,7 мільйона.

      Як мовиться у висновку Національного агентства з питань запобігання корупції, копію якого проаналізували в експертній організації StateWatch, у декларації за 2015 рік у розділі "Грошові активи" Мураєв вказав, зокрема, такі дані:

      Читайте також: Біографія Євгена Мураєва: що відомо про кандидата у президенти

      – готівкою політик зберігав 18,5 мільйона гривень, 2 мільйони доларів і 1 мільйон євро;

      – позичив власній фірмі ТО "Новини 24 години" він 970 тисяч гривень;

      – на рахунку в банку нардеп розмістив 10,8 тисяч гривень. 

      Згідно з відомостями від Державної фіскальної служби України, доходи отримані суб’єктом декларування за період з 1998 року по 31 грудня 2015 року, становлять 1 мільйон 957 тисяч 771,7 гривень", – зазначають представники антикорупційного органу.

      Мураєв, зі свого боку, такі цифри пояснив тим, що сформував дохід раніше – з 1995 року. Щоправда, в тій же декларації він не оприлюднив дані про видатки на збільшення статутного капіталу ТОВ "Новини 24 години" на 4,5 мільйона гривень. Проте жодних пояснень щодо цього парламентар не надавав.

      В НАЗК дійшли висновки, що діях Євгена Мураєва є ознаки правопорушення за статтею 366-1 "декларування недостовірної інформації" Кримінального кодексу України, а також ознаки незаконного збагачення.

      До слова, перевірка декларацій Євгенія Мураєва розпочалась у червні 2018 року та тривала 7 місяців. Дані про порушення передано до Національного антикорупційного бюро України.

      Рішення НАЗК щодо законності грошей Мураєва: документ 

      Що відомо про Євгенія Мураєва? Він був народним депутатом VII скликання від Партії регіонів, а під час VIII скликання входив до фракції “Опозиційний блок”. На початку березня кандидат у президенти Мураєв відмовився балотуватися на посаду глави держави на користь заступника голови парламентської фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула.

      якими гучними кроками відзначався євгеній мураєв: 

       

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      Теги: Новини України Новини політики Євгеній Мураєв е-декларування Гроші НАЗК
      Джерело: 24 канал
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