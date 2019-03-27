Депутат Хмельницької облради приховав 10 земельних ділянок, Porsсhe Cayenne та пивзавод

Депутат Хмельницької обласної ради Андрій Гордійчук не вказав у власній декларації за 2016 рік майна на суму понад 4 мільйони гривень.

Про це йдеться у висновку Національного агентства з питань запобігання корупції, копію якого проаналізували в експертній організації StateWatch.

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Зокрема, депутат не вказав про право власності дружини на 9 земельних ділянок в селищі Ворзель під Києвом, а також і про свою земельну ділянку площею 275 квадратних метрів у Хмельницькій області.

Неповною виявилася інформація про бізнес родини депутата. Гордійчук не оприлюднив інформацію про акції ВАТ "Сокирянський завод пиво-безалкогольних напоїв" вартістю понад 370 тисяч гривень. Депутат надав пояснення НАЗК, що цей завод напоїв був ліквідований у 2015 році, тому він не знав, що володіє акціями підприємства.

Не зазначив декларант і про дохід дружини у 689 тисяч гривень, який вона отримала від ТОВ "Лотівка Еліт" за здачу орендованого майна.

Щодо рухомого майна, то депутат не вказав у декларації елітний автомобіль Porsсhe Cayenne 2015 року випуску, вартістю 2,8 мільйона гривень, який належить його дружині. Гордійчук пояснив це тим, що через складні сімейні обставини не знав про нове авто дружини.

Паралельно декларант не зазначив у декларації дохід від продажу дружиною іншого автомобіля Porsche Cayenne 2013 року за 140 тисяч гривень. Сам Андрій Гордійчук користується Porsche Panamera 2011 року випуску.

У висновку НАЗК зазначило, що в діях Андрія Гордійчука є ознаки правопорушення за статтею 366-1 "декларування недостовірної інформації" Кримінального кодексу України. Перевірка декларації депутата почалася у квітні 2018 року і тривала 9 місяців.

Рішення НАЗК щодо законності грошей Гордійчука: документ

Хто такий Андрій Гордійчук?Голова ради директорів холдингу НТІ. До 2017 року – голова правління корпорації"Сварог Вест Груп", депутат Хмельницької обласної ради, член президії Українського клубу аграрного бізнесу, віце-президент з питань АПК Українського національного комітету Міжнародної торгової палати, засновник фундації "Аграрна наддержава".



У НАЗК зазначають, що політик "б’є антирейтинги агентства за підсумками лютого 2019 року". Перший серед останніх Гордійчук і за відвідуванням роботи в Хмельницькій ОДА.