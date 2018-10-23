Депутат из оккупированного Крыма резко выступил против Кремля: разгорелся скандал

Российский депутат из Симферополя Степан Кискин осудил предложение отобрать у Крымской республиканской научной библиотеки имя украинского писателя Ивана Франко.

Об этом сообщил "Крым.Реалии".

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"Крымчане по своей натуре – интернационалисты. Жители полуострова всегда выступали и выступают за дружбу народов. Нельзя быть бандеровцами наизнанку", – отметил симферопольский "депутат".

Кискин предложил обсудить в горсовете вопрос увековечения памяти русского ученого Николая Данилевского в другой форме, а не давать его имя библиотеке, которая сейчас носит имя украинского писателя Ивана Франко.

Дадим имя ученого какой-то новой улице Симферополя или рассмотрим возможность установки памятника в одной из парковых зон города,

– добавил Степан Кискин.

В 2014 году, после аннексии Крыма Россией, на полуострове возник скандал вокруг переименования этой библиотеки. Это вызвало резонанс и критику, в том числе, и со стороны политиков. В частности, экс-председатель Верховной Рады АРК, коммунист Леонид Грач обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой прекратить на полуострове "культурный вандализм". Имя украинского писателя Ивана Франко дано симферопольской библиотеке в 1956 году.