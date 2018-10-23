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      Депутат з окупованого Криму різко виступив проти Кремля: розгорівся скандал

      3091 Читать новость на русском
      Бібліотека у Криму
      Бібліотека у Криму / ua.krymr.com

      Російський депутат з Сімферополя Степан Кіскін засудив пропозицію відібрати у Кримської республіканської наукової бібліотеки ім'я українського письменника Івана Франка.

      Про це повідомив "Крим.Реалії".

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      "Кримчани за своєю натурою – інтернаціоналісти. Жителі півострова завжди виступали та виступають за дружбу народів. Не можна бути бандерівцями навиворіт", – зазначив сімферопольський "депутат".

      Кіскін запропонував обговорити в міськраді питання увічнення пам'яті російського вченого Миколи Данилевського в іншій формі, а не давати його ім'я бібліотеці, яка зараз має ім'я українського письменника Івана Франка. 

      Даймо ім'я вченого якійсь новій вулиці Сімферополя або розглянемо можливість встановлення пам'ятника в одній із паркових зон міста,
      – додав Степан Кіскін.

      У 2014 році, після анексії Криму Росією, на півострові виник скандал довкола перейменування цієї бібліотеки. Це викликало резонанс і критику, в тому числі, і з боку політиків. Зокрема, екс-голова Верховної Ради АРК, комуніст Леонід Грач звернувся до президента Росії Володимира Путіна з проханням припинити на півострові "культурний вандалізм". Ім'я українського письменника Івана Франка надано сімферопольській бібліотеці в 1956 році.

      Теги: Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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