Депутат з окупованого Криму різко виступив проти Кремля: розгорівся скандал

Російський депутат з Сімферополя Степан Кіскін засудив пропозицію відібрати у Кримської республіканської наукової бібліотеки ім'я українського письменника Івана Франка.

Про це повідомив "Крим.Реалії".

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"Кримчани за своєю натурою – інтернаціоналісти. Жителі півострова завжди виступали та виступають за дружбу народів. Не можна бути бандерівцями навиворіт", – зазначив сімферопольський "депутат".

Кіскін запропонував обговорити в міськраді питання увічнення пам'яті російського вченого Миколи Данилевського в іншій формі, а не давати його ім'я бібліотеці, яка зараз має ім'я українського письменника Івана Франка.

Даймо ім'я вченого якійсь новій вулиці Сімферополя або розглянемо можливість встановлення пам'ятника в одній із паркових зон міста,

– додав Степан Кіскін.

У 2014 році, після анексії Криму Росією, на півострові виник скандал довкола перейменування цієї бібліотеки. Це викликало резонанс і критику, в тому числі, і з боку політиків. Зокрема, екс-голова Верховної Ради АРК, комуніст Леонід Грач звернувся до президента Росії Володимира Путіна з проханням припинити на півострові "культурний вандалізм". Ім'я українського письменника Івана Франка надано сімферопольській бібліотеці в 1956 році.