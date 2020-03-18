Депутат Юрчишин, который контактировал с Шаховым, рассказал о своем состоянии

Депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин заявил о самоизоляции. Ведь накануне несколько раз контактировал с коллегой Сергеем Шаховым, у которого подтвердили коронавирус.

Юрчишин чувствует себя хорошо. Согласно рекомендациям для пребывания на самоизоляции, периодически измеряет температуру и следит за симптомами. Об этом он рассказал в прямом эфире 24 канала.

Обратите внимание Сергей Шахов заразился коронавирусом: что известно о депутате

Политик подчеркнул: как отмечают в ВОЗ, вирус не проявляется в течение первых 7 дней. И добавил: "Сейчас может происходить инкубационный период. Надеюсь, что все же не происходит. Если через неделю не будет проявлений инфекции, можно пройти тест, чтобы окончательно убедиться".

Кроме этого, Юрчишин рассказал, при каких именно обстоятельствах общался с депутатом Шаховым. Депутаты посещали эфиры двух телеканалов. "Собственно, визит господина Сергея поставил под угрозу работников как минимум двух студий. С нами тогда еще было несколько нардепов", – отметил он.

Хорошая практика, когда расстояние между людьми в такое время не меньше, чем 2 метра. Мы здоровались дистанционно, не было рукопожатий или "брежневских поцелуев". Слава Богу, я уже не с той возрастной категории. Но риск остается риском,

– отметил Юрчишин.

И пояснил: как только узнал о том, что диагноз у его коллеги подтвержден, самоизолировался еще до каких-либо рекомендаций Верховной Рады или других учреждений. Так же поступили все депутаты комитета по экологии, в который входит Шахов, и на заседании которого он накануне находился.

Что известно о заражении Шахова?

Депутат прилетел из Женевы 11 марта, переночевал дома, а на следующий день был в городе. Он посещал свой комитет. Однако уже после этого появились симптомы болезни. 18 марта сообщили, что у депутата положительные тесты, поэтому диагноз – коронавирус подтвердили.



Сейчас депутат находится на самоизоляции. Также эпидемиологи устанавливают всех людей, контактировавших с Шаховым, для проведения необходимых тестов.

Депутат отметил: согласно рекомендациям он находится в изолированной комнате. Если вынужден прикасаться к каким-то вещам, делает это или в перчатках, или после этого происходит усиленная дезинфекция.

Главное – быть ответственным. И если что-то случится, не пренебрегать правилами. Это вопрос безопасности,

– отметил Юрчишин.

Отметим, что на сайте Верховной Рады появилось сообщение: депутатам, с которыми общался Шахов, проведут тестирование на коронавирус. Всех контактных лиц пока устанавливают и эпидемиологи будут следить за состоянием их здоровья.

Что известно о депутатах, которые контактировали с Шаховым