Депутат Юрчишин, який контактував із Шаховим, розповів про свій стан

Депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин заявив про самоізоляцію. Адже напередодні кілька разів контактував із колегою Сергієм Шаховим, у якого підтвердили коронавірус.

Юрчишин почувається добре. Згідно з рекомендаціями для перебування на самоізоляції, періодично вимірює температуру та слідкує за симптомами. Про це він розповів у прямому ефірі 24 каналу.

Зверніть увагу Сергій Шахов заразився на коронавірус: що відомо про депутата

Політик підкреслив: як зазначають у ВООЗ, вірус не проявляється впродовж перших 7 днів. Й додав: "Зараз може відбуватися інкубаційний період. Сподіваюсь, що таки не відбувається. Якщо через тиждень не буде проявів інфекції, можна буде пройти тест, щоб остаточно пересвідчитися".

Крім цього, Юрчишин розповів, за яких саме обставин спілкувався з депутатом Шаховим. Депутати відвідували ефіри двох телеканалів. "Власне, візит пана Сергія поставив під загрозу працівників як мінімум двох студій. З нами тоді ще було кілька нардепів", – зазначив він.

Хороша практика, коли відстань між людьми в такий час є не меншою, ніж 2 метри. Ми вітались дистанційно, не було рукостискань чи "брєжнєвських поцілунків". Слава Богу, я вже не з тої вікової категорії. Але ризик залишається ризиком,

– наголосив Юрчишин.

Й пояснив: як тільки дізнався про те, що діагноз у його колеги підтверджено, самоізолювався ще до будь-яких рекомендацій Верховної Ради чи інших установ. Так само вчинили всі депутати комітету з екології, до якого входить Шахов, і на засіданні якого він напередодні перебував.

Що відомо про зараження Шахова? Депутат прилетів з Женеви 11 березня, переночував вдома, а наступного дня був в місті. Він відвідував свій комітет. Однак вже після цього з'явились симптоми хвороби. 18 березня повідомили, що в депутата позитивні тести, відтак діагноз – коронавірус підтвердили.



Наразі депутат перебуває на самоізоляції. Також епідеміологи встановлюють усіх людей, які контактували з Шаховим, для проведення необхідних тестів.

Депутат зазначив: відповідно до рекомендацій він перебуває в ізольованій кімнаті. Якщо змушений торкатися до якихось речей, робить це або в рукавичках, або після цього відбувається посилена дезінфекція.

Головне – бути відповідальним. І якщо щось трапиться, не нехтувати правилами. Це питання безпеки,

– наголосив Юрчишин.

Зазначимо, що на сайті Верховної Ради з'явилося повідомлення: депутатам, з якими спілкувався Шахов, проведуть тестування на коронавірус. Усіх контактних осіб поки встановлюють та епідеміологи слідкуватимуть за станом їхнього здоров'я.

Що відомо про депутатів, які контактували з Шаховим