Депутат Николай Тищенко должен сложить мандат, – Гео Лерос о скандальном расследовании

Николаю Тищенко разрешено абсолютно все, потому что он кум Андрея Ермака. Все "договорняки" на уровне Киева, сотрудничество с Антоном Яценко, который является "королем тендерной мафии" времен Виктора Януковича. Судя по всему дела у Ермака и Тищенко идут совершенно замечательно.

Об этом в прямом эфире на 24 канале заявил народный депутат "Слуги народа" Гео Лерос.

Читайте также VIP-клиенты "Велюра" Тищенко: кто и почему посещает ресторан нардепа во время карантина

Он рассказал, что Николай Тищенко написал у себя в посте, что встречи были связаны со штабной работой Киева. Соответственно, если он привлек людей, которые связаны со схематозом Януковича, то все дела проходят замечательно.

Видим, что Ермак продает Украину на международной арене, а Тищенко за национальный уровень взялся,

– сообщил Гео Лерос.

Он вспомнил, что во фракции только несколько человек откликнулись и дали комментарии по этому расследованию, однако все остальные пока молчат. Большинство в "Слуге народа" решили не замечать этой проблемы, как и любой другой. По его мнению, это значит – своим все, а всем остальным будет закон.

"Я считаю, что депутат Николай Тищенко должен сложить мандат и идти заниматься бизнесом в свой "Велюр", – добавил Гео Лерос.

Что известно о журналистском расследовании?Bihus.info опубликовало расследование, в котором показали, что в ресторан "Велюр" народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко приходят VIP-гости, несмотря на карантин.



Среди посетителей авторы расследования зафиксировали народного депутата Антона Яценко, депутата от "Слуги народа" Александра Кабанова – последний встречался в ресторане с Виталием Кисилем из компании "Метинвест" олигарха Рината Ахметова.



Также в заведение приезжал помощник депутата от "Слуги народа" Александра Мережко Павел Куфтырев (его видели в течение трех дней), который, в частности, еще и глава федерации шахмат Киева.