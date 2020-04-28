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      Депутат Микола Тищенко повинен скласти мандат, – Гео Лерос про скандальне розслідування

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      Миколі Тищенку дозволено абсолютно все, тому що він є кумом Андрія Єрмака. Всі "договорняки" на рівні Києва, співпраця з Антоном Яценком, який є "королем тендерної мафії" часів Віктора Януковича. Судячи з усього справи у Єрмака та Тищенка йдуть абсолютно чудово.

      Про це в прямому ефірі на 24 каналі заявив народний депутат "Слуги народу" Гео Лерос.

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      Він розповів, що Микола Тищенко написав у себе в пості, ніби зустрічі були пов’язані зі штабною роботою міста Києва. Відповідно, якщо він привернув людей, які пов’язані зі схематозом часів Януковича, то всі справи проходять чудово.

      Бачимо, що Єрмак продає Україну на міжнародній арені, а Тищенко за національний рівень взявся,
      – повідомив Гео Лерос.

      Він пригадав, що у фракції тільки декілька людей відгукнулися й дали коментарі щодо цього розслідування, проте всі решта поки мовчать. Більшість у "Слузі народу" вирішили не помічати цієї проблеми, як і будь-яку іншу. На його думку, це означає – своїм все, а всім іншим буде закон.

      "Я вважаю, що депутат Микола Тищенко повинен скласти мандат і йти займатися бізнесом у свій "Велюр", – додав Гео Лерос.

      Що відомо про журналістське розслідування?Bihus.info опублікувало розслідування, в якому показали, що до ресторану "Велюр" народного депутата від "Слуги Народу" Миколи Тищенка приходять VIP-гості, попри карантин.

      Серед відвідувачів автори розслідування зафіксували народного депутата Антона Яценка, депутата від "Слуги Народу" Олександра Кабанова — останній зустрічався в ресторані з Віталієм Кисілем з компанії "Метінвест" олігарха Ріната Ахметова.

      Також до закладу приїздив помічник депутата від "Слуги Народу" Олександра Мережка Павло Куфтирєв (його бачили упродовж трьох днів), який, зокрема, є ще главою федерації шахів Києва.

      Автор: Марія Лелека
      Теги: Новини політики Новини України Розслідування Гео Лерос Микола Тищенко Слуга народу
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