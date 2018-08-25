Депутат объяснил, почему действующая власть не меняет закон о выборах

Впереди выборы президента и парламента, по результатам которых руководящие кланы хотят сохраниться на потоках и должностях, получив мандат еще на пять лет грабить Украину.

Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал Сергей Лещенко.

Читайте также: Из-под стражи отпустили экс-заместителя председателя "Укргаздобыча" Тамразова

"Действующая власть не желает менять закон о выборах, потому что они знают, как побеждать в условиях массового обнищания населения, вызванного их же действиями. Мастер-класс политической коррупции показал Сергей Березенко, который фактически скупил Черниговский округ, став депутатом на довыборах", – рассказал Лещенко.

По словам Лещенко, ныне Березенко – один из руководителей штаба Порошенко на выборах. Он, Кононенко и еще один президентский соратник Олесь Довгий очень хорошо знают, как работает политическая коррупция с тех пор, как они все были членами команды Черновецкого.

"А потому аналогичный сценарий засеивания гречкой запланировали на следующие парламентские выборы. И уже сейчас Березенко не стесняется публично атаковать новый избирательный кодекс, который запрограммирован отменить продажные мажоритарные выборы", – отметил чиновник.

Видео полного выпуска видеоблога Сергей Лещенко "Честная политика" за 24 августа 2018