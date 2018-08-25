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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Депутат пояснив, чому чинна влада не міняє закон про вибори

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Чинна влада не міняє закон про вибори
Чинна влада не міняє закон про вибори / Фото з відкритих джерел

Попереду вибори президента та парламенту, за результатами яких керівні клани хочуть зберегтися на потоках та посадах, отримавши мандат ще на п'ять років грабувати Україну.

Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів Сергій Лещенко.

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"Чинна влада не бажає міняти закон про вибори, тому що вони знають, як перемагати в умовах масового зубожіння населення, спричиненого їхніми ж діями. Майстер-клас політичної корупції показав Сергій Березенко, який фактично скупив Чернігівський округ, ставши депутатом на довиборах", – розповів Лещенко.

За словами Лещенка, нині Березенко – один з керівників штабу Порошенка на виборах. Він, Кононенко і ще один президентський соратник Олесь Довгий дуже добре знають, як працює політична корупція відтоді, як вони всі були членами команди Черновецького.

"А тому аналогічний сценарій засіювання гречкою запланували на наступні парламентські вибори. І вже зараз Березенко не соромиться публічно атакувати новий виборчий кодекс, який запрограмований скасувати продажні мажоритарні вибори", – зазначив чиновник.

Відео повного випуску відеоблогу Сергій  Лещенко "Чесна політика" за 24 серпня 2018

 

Теги: Новини України Новини політики Відеоблоги Верховна Рада Корупція Законодавство Сергій Лещенко
Джерело: 24 канал
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