З-під варти відпустили екс-заступника голови "Укргазвидобування" Тамразова

У четвер, 23 серпня, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід екс-заступнику голови правління "Укргазвидобування" Олексієві Тамразову у вигляді застави у розмірі 11 тисяч прожиткових мінімумів, що становить 20 мільйонів гривень. Водночас суд відмовив у клопотанні прокурора і ухвалив звільнити Тамразова з-під варти у залі суду.

Відповідне рішення озвучив суддя Батрин, повідомляє "РБК-Україна".

"Суд ухвалив у задоволенні клопотання прокурора про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відмовити, і застосувати щодо нього запобіжний захід у вигляді застави. Розмір застави визначити 11 351 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 20 млн 462 гривні", – сказала суддя.

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Зазначимо, що застава має бути внесена протягом 5 робочих днів.

Нагадаємо, Олексія Тамразова затримали 9 серпня за те, що він намагався дати чималий хабар прокурору ГПУ за сприяння у знятті арешту з майна у кримінальному провадженні, пов'язаному з діяльністю злочинної організації екс-президента Віктора Януковича.



10 серпня Тамразова взяли під варту на 2 місяці з можливістю застави у розмірі 3 мільйонів гривень. І вже 13 серпня після внесення застави Тамразов вийшов із СІЗО.



Проте 21 серпня працівники ГПУ повторно затримали Тамразова.

Хто такий Олексій Тамразов? Колишній топменеджер "Укргазвидобування" Олексій Тамразов, відомий як бізнесмен, власник інтернет-видання Insider і гонщик, зокрема команди, яку заснував Віктор Янукович-молодший. В газовій держкомпанії Тамразов працював з 2010 по 2014 рік. В той час компанія входила до сфери впливу Дмитра Фірташа. Тамразов свої зв'язки з олігархом заперечував. Але саме журналісти Insider висвітлювали процес над Фірташем у Відні. При цьому під час анексії Криму Тамразов їздив на півострів підтримувати українських моряків. А згодом Тамразов вносив мільйонні застави у судах, щоб ті відпустили активістів, підозрюваних у вбивстві публіциста Олеся Бузини і розстрілі "беркутівців".