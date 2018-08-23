19:11
23 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
24°C 10°C
  • п'ятниця
    27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
  • неділя
    30°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Військова форма для школярів. Російська Попелюшка
Вєсті Кремля
21:26, 22 серпня
Вєсті.UA. "Антипотопний" Кличко. Смаколики віл Ляшка
Вєсті.UA
20:15, 22 серпня
Схеми Януковича живуть і процвітають, або Чому за промахи будівельників покарали лікарів
ЦРУ
09:00, 22 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Підприємництво без прикрас
Згадати все
14:16, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

З-під варти відпустили екс-заступника голови "Укргазвидобування" Тамразова

17 Читать новость на русском
Тамразова звільнили з-під арешту
Тамразова звільнили з-під арешту / Громадське

У четвер, 23 серпня, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід екс-заступнику голови правління "Укргазвидобування" Олексієві Тамразову у вигляді застави у розмірі 11 тисяч прожиткових мінімумів, що становить 20 мільйонів гривень. Водночас суд відмовив у клопотанні прокурора і ухвалив звільнити Тамразова з-під варти у залі суду.

Відповідне рішення озвучив суддя Батрин, повідомляє "РБК-Україна".

"Суд ухвалив у задоволенні клопотання прокурора про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відмовити, і застосувати щодо нього запобіжний захід у вигляді застави. Розмір застави визначити 11 351 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 20 млн 462 гривні", – сказала суддя.

Читайте також: Луценко закликав Тамразова укласти угоду зі слідством

Зазначимо, що застава має бути внесена протягом 5 робочих днів.

Нагадаємо, Олексія Тамразова затримали 9 серпня за те, що він намагався дати чималий хабар прокурору ГПУ за сприяння у знятті арешту з майна у кримінальному провадженні, пов'язаному з діяльністю злочинної організації екс-президента Віктора Януковича.

10 серпня Тамразова взяли під варту на 2 місяці з можливістю застави у розмірі 3 мільйонів гривень. І вже 13 серпня після внесення застави Тамразов вийшов із СІЗО.

Проте 21 серпня працівники ГПУ повторно затримали Тамразова.

Хто такий Олексій Тамразов? Колишній топменеджер "Укргазвидобування" Олексій Тамразов, відомий як бізнесмен, власник інтернет-видання Insider і гонщик, зокрема команди, яку заснував Віктор Янукович-молодший. В газовій держкомпанії Тамразов працював з 2010 по 2014 рік. В той час компанія входила до сфери впливу Дмитра Фірташа. Тамразов свої зв'язки з олігархом заперечував. Але саме журналісти Insider висвітлювали процес над Фірташем у Відні. При цьому під час анексії Криму Тамразов їздив на півострів підтримувати українських моряків. А згодом Тамразов вносив мільйонні застави у судах, щоб ті відпустили активістів, підозрюваних у вбивстві публіциста Олеся Бузини і розстрілі "беркутівців".

Теги: Новини України Печерський суд Києва арешт Розслідування Хабар Корупція Віктор Янукович
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Який смартфон краще купити дитині: поради та конкретні моделі
сьогодні, 19:04 Який смартфон краще купити дитині: поради та конкретні моделі
Подорожі Україною: Київщина, яка вразить і закохає у себе
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: Київщина, яка вразить і закохає у себе
Настя Сукач
У містах України повинно бути більше прапорів, щоб бачити символ вільної та незалежної країни
сьогодні, 17:02 У містах України повинно бути більше прапорів, щоб бачити символ вільної та незалежної країни
Семен Кабакаєв
Форс-мажори 2: як знахабнілі діти можновладців вчиняють ДТП і стають потенційними вбивцями
сьогодні, 16:00 Форс-мажори 2: як знахабнілі діти можновладців вчиняють ДТП і стають потенційними вбивцями
Дмитро Гнап
День прапора – чому для України настільки важливе бойове знамено
сьогодні, 15:01 День прапора – чому для України настільки важливе бойове знамено
Дід Панас
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Українська морська охорона вислизнула з рук російських загарбників
 7 березня 2014 , 09:14
Українські вояки відвідають Хорватію на запрошення агента ФІФА
 15 травня 2016 , 00:20
Українець Пластун забив переможний гол за Лудогорець у чемпіонаті Болгарії
 18 вересня 2017 , 23:29
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук