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Из-под стражи отпустили экс-заместителя председателя "Укргаздобыча" Тамразова

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Тамразова освободили из-под ареста
Тамразова освободили из-под ареста / Громадське

В четверг, 23 августа, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения экс-заместителю председателя правления "Укргаздобыча" Алексею Тамразову в виде залога в размере 11 тысяч прожиточных минимумов, что составляет 20 миллионов гривен. В то же время суд отказал в ходатайстве прокурора и постановил освободить Тамразова из-под стражи в зале суда.

Соответствующее решение озвучил судья Батрин, сообщает "РБК-Украина".

"Суд постановил в удовлетворении ходатайства прокурора о применении меры пресечения в виде содержания под стражей отказать, и применить в отношении него меру пресечения в виде залога. Размер залога определить в 11 351 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что соответственно составляет 20 млн 462 гривны", – сказала судья.

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Отметим, что залог должен быть внесен в течение 5 рабочих дней.

Напомним, Алексея Тамразова задержали 9 августа за то, что он пытался дать немалую взятку прокурору ГПУ за содействие в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, связанном с деятельностью преступной организации экс-президента Виктора Януковича.

10 августа Тамразова взяли под стражу на 2 месяца с возможностью залога в размере 3 миллионов гривен. И уже 13 августа после внесения залога Тамразов вышел из СИЗО.

Однако 21 августа работники ГПУ повторно задержали Тамразова.

Кто такой Алексей Тамразов?
Бывший топменеджер "Укргаздобыча" Алексей Тамразов, известный как бизнесмен, владелец интернет-издания Insider и гонщик, в частности команды, которую основал Виктор Янукович-младший. В газовой госкомпании Тамразов работал с 2010 по 2014 год. В то время компания входила в сферу влияния Дмитрия Фирташа. Тамразов свои связи с олигархом отрицал. Но именно журналисты Insider освещали процесс над Фирташем в Вене. При этом во время аннексии Крыма Тамразов ездил на полуостров поддерживать украинских моряков. А впоследствии Тамразов вносил миллионные залоги в судах, чтобы те отпустили активистов, подозреваемых в убийстве публициста Олеся Бузины и расстреле "беркутовцев".

Теги: Новости Украины Расследования Виктор Янукович Коррупция Взятка арест Печерский суд Киева
Источник: 24 Канал
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