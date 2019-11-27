Депутат организовал наркобанду: что известно о подозреваемом и подробности дела

Депутатом ОТО на Львовщине, которого подозревают в организации наркокартеля в шести областях Украины, оказался 24-летний член УКРОПа Сергей Феденишин. В организации уже отреагировали на ситуацию и сообщили, что исключают Феденишина из партии.

Кого подозревают в организации наркобанды

Наркокартель в 6 областях Украины разоблачила полиция 26 ноября. Группировка продавала и изготавливала наркотики даже на международном уровне. По делу задержали 19 человек и изъяли наркотиков на 25 миллионов гривен.

Все детали спецоперации полиции: Депутат организовал наркобанду в шести областях Украины

Известно, что задержали двоих организаторов банды – жителей Львовщины. Один из них – действующий депутат ОТО (объединенная территориальная община), глава комиссии по вопросам культуры, образования и спорта.

26 ноября вечером прокурор Львовской области Ирина Диденко сообщила о задержании депутата Лопатинской ОТО на Львовщине Сергея Феденишина. Впоследствии УКРОП признал, что Феденишин баллотировался именно от них.

"Сергей Феденишин баллотировался от нашей партии на выборах в Лопатинскую ОТО. Хотим подчеркнуть, что "Украинское объединение патриотов – УКРОП" категорически осуждает любые преступления. Мы исключаем Сергея Феденишина из рядов УКРОПа", – сообщили на официальной странице организации в фейсбуке.

Новые детали дела

Прокурор Ирина Диденко и представитель полиции Роман Рыбицкий рассказали детали дела:

► Задержанных 19, но ожидают больше. Сейчас всем объявили подозрения.

► Двоим организаторам избрали меру пресечения – содержание под стражей или залог по 20,7 миллиона гривен.

► К группировке причастны двое бывших полицейских.

► Банда "работала" минимум год, последние семь месяцев даже вела полноценную бухгалтерию.

► Схема охватывала 6 областей и вышла на международный уровень.

► Наркотики продавали через интернет, применяли закладки и пересылали "Новой почтой".

Что известно о Сергее Феденишине

Известно, что Феденишину 24 года. В декларации за 2018 год он указал, что занимается предпринимательской деятельностью, благодаря которой заработал в течение года 539 тысяч 818 гривен. Имущества недвижимого, если верить этому документу, у депутата ОТО нет. Зато есть автомобиль Renault 2004 года выпуска.

Из информации, содержащейся в открытом доступе (в частности, фейсбук-страницы), о Сергее Феденишине можно предположить, что он позиционирует себя как спортсмен, человек религиозный, активный в общественной жизни и благотворительности.

Смотрите фото со страницы Сергея Феденишина в фейсбуке:

Важно! Информация, обнародованная в материале о Сергее Феденишине – публичная. В причастности к организации преступной группировки его только подозревают.



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