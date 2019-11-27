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      Депутат организовал наркобанду: что известно о подозреваемом и подробности дела

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      Депутат ОТО, которого подозревают в наркоторговле / Фейсбук Сергея Феденишина

      Депутатом ОТО на Львовщине, которого подозревают в организации наркокартеля в шести областях Украины, оказался 24-летний член УКРОПа Сергей Феденишин. В организации уже отреагировали на ситуацию и сообщили, что исключают Феденишина из партии.

      Кого подозревают в организации наркобанды

      Наркокартель в 6 областях Украины разоблачила полиция 26 ноября. Группировка продавала и изготавливала наркотики даже на международном уровне. По делу задержали 19 человек и изъяли наркотиков на 25 миллионов гривен.

      Все детали спецоперации полиции: Депутат организовал наркобанду в шести областях Украины

      Известно, что задержали двоих организаторов банды – жителей Львовщины. Один из них – действующий депутат ОТО (объединенная территориальная община), глава комиссии по вопросам культуры, образования и спорта.

      26 ноября вечером прокурор Львовской области Ирина Диденко сообщила о задержании депутата Лопатинской ОТО на Львовщине Сергея Феденишина. Впоследствии УКРОП признал, что Феденишин баллотировался именно от них.

      "Сергей Феденишин баллотировался от нашей партии на выборах в Лопатинскую ОТО. Хотим подчеркнуть, что "Украинское объединение патриотов – УКРОП" категорически осуждает любые преступления. Мы исключаем Сергея Феденишина из рядов УКРОПа", – сообщили на официальной странице организации в фейсбуке.

      Новые детали дела

      Прокурор Ирина Диденко и представитель полиции Роман Рыбицкий рассказали детали дела:

      ► Задержанных 19, но ожидают больше. Сейчас всем объявили подозрения.
      ► Двоим организаторам избрали меру пресечения – содержание под стражей или залог по 20,7 миллиона гривен.
      ► К группировке причастны двое бывших полицейских.
      ► Банда "работала" минимум год, последние семь месяцев даже вела полноценную бухгалтерию.
      ► Схема охватывала 6 областей и вышла на международный уровень.
      ► Наркотики продавали через интернет, применяли закладки и пересылали "Новой почтой".

      Что известно о Сергее Феденишине

      Известно, что Феденишину 24 года. В декларации за 2018 год он указал, что занимается предпринимательской деятельностью, благодаря которой заработал в течение года 539 тысяч 818 гривен. Имущества недвижимого, если верить этому документу, у депутата ОТО нет. Зато есть автомобиль Renault 2004 года выпуска.

      Из информации, содержащейся в открытом доступе (в частности, фейсбук-страницы), о Сергее Феденишине можно предположить, что он позиционирует себя как спортсмен, человек религиозный, активный в общественной жизни и благотворительности.

      Смотрите фото со страницы Сергея Феденишина в фейсбуке:

       

      Важно! Информация, обнародованная в материале о Сергее Феденишине – публичная. В причастности к организации преступной группировки его только подозревают.

      Никто не может быть признан виновным в каких-либо преступлениях до соответствующего решения суда.

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      сегодня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Львова УКРОП Криминальные новости Наркотики
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