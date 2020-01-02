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      Депутат от "Оппоблока" Олабин угрожал патрульным пистолетом: появилось видео

      175 Читати новину українською
      Вадим Олабин / niklife.com.ua

      Прокуратура объявила подозрение депутату Николаевского областного совета Вадиму Олабину от "Оппозиционного блока" из-за угроз милиционеру оружием. Конфликт произошел с патрульным, который остановил депутата за нарушения правил дорожного движения.

      Конфликт произошел в ночь с 23 на 24 декабря на дороге "Николаев – Одесса", вблизи села Червоне Березанского района. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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      Патрульные остановили автомобиль Toyota Camry, за рулем которого был депутат Николаевского областного совета. При общении с полицейским водитель нарушение ПДД не признал. Впоследствии, он начал угрожал стражам порядка травматическим пистолетом и пытался скрыться с места событий.

      По информации местного издания "Преступности.нет", речь идет о депутате Вадиме Олабине.

      Сам Олабин заявил, что у него возникла "плохая ситуация" с патрульными, но угрозы в их адрес отрицает.

      Смотрите видео, как депутат Олабин угрожает полицейским пистолетом:

       

      Отметим, что в декларации Вадима Олабина нет автомобиля "Toyota Camry", который остановили полицейские. Он пояснил, что это служебный транспорт фирмы, в которой он работает.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Полиция Новости Украины Новости Николаева Скандал Оппозиционный блок
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