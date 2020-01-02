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      Депутат від "Опоблоку" Олабін погрожував патрульним пістолетом: з'явилось відео

      652 Читать новость на русском
      Вадим Олабін / niklife.com.ua

      Прокуратура оголосила підозру депутату Миколаївської обласної ради Вадиму Олабіну від "Опозиційного блоку" через погрози правоохоронцю зброєю. Конфлікт стався з патрульним, який зупинив депутата через порушення правил дорожнього руху.

      Конфлікт трапився в ніч з 23 на 24 грудня на дорозі "Миколаїв - Одеса", неподалік села Червоне Березанського району. Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

      До теми: Погрожував обезголовити: ДБР не бачить підстав для відкриття справи проти Киви

      Патрульні зупинили автомобіль Toyota Camry, за кермом якого був депутат Миколаївської обласної ради. При спілкуванні з поліцейським водій порушення ПДР не визнав. Згодом, він почав погрожував правоохоронцям травматичним пістолетом і намагався втекти з місця подій.

      За інформацією місцевого видання "Преступности.нет", мовиться про депутата Вадима Олабіна.

      Сам Олабін заявив, що у нього виникла "погана ситуація" з патрульними, але погрози на їхню адресу заперечує.

      Дивіться відео, як депутат Олабін погрожує поліцейським пістолетом:

       

      Відзначимо, що у декларації Вадима Олабіна немає автомобіля "Toyota Camry", який зупинили поліцейські. Він пояснив, що це службовий транспорт фірми, у якій він працює.


      Депутат Вадим Олабін / фото із фейсбуку Вадима Олабіна

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Миколаєва Поліція Опозиційний блок Скандал
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