Депутат від "Опоблоку" Олабін погрожував патрульним пістолетом: з'явилось відео

Прокуратура оголосила підозру депутату Миколаївської обласної ради Вадиму Олабіну від "Опозиційного блоку" через погрози правоохоронцю зброєю. Конфлікт стався з патрульним, який зупинив депутата через порушення правил дорожнього руху.

Конфлікт трапився в ніч з 23 на 24 грудня на дорозі "Миколаїв - Одеса", неподалік села Червоне Березанського району. Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

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Патрульні зупинили автомобіль Toyota Camry, за кермом якого був депутат Миколаївської обласної ради. При спілкуванні з поліцейським водій порушення ПДР не визнав. Згодом, він почав погрожував правоохоронцям травматичним пістолетом і намагався втекти з місця подій.

За інформацією місцевого видання "Преступности.нет", мовиться про депутата Вадима Олабіна.

Сам Олабін заявив, що у нього виникла "погана ситуація" з патрульними, але погрози на їхню адресу заперечує.

Дивіться відео, як депутат Олабін погрожує поліцейським пістолетом:

Відзначимо, що у декларації Вадима Олабіна немає автомобіля "Toyota Camry", який зупинили поліцейські. Він пояснив, що це службовий транспорт фірми, у якій він працює.



Депутат Вадим Олабін / фото із фейсбуку Вадима Олабіна