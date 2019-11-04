Депутат российской Госдумы "инспектировал" Золотое: как реагируют в Минобороны и МИД

Российский политик Алексей Журавлев наведался на оккупированный Донбасс 2 ноября. В Минобороны уже заявили: будут просить объяснений у представителей мониторинговой миссии ОБСЕ, которые почему-то сопровождали депутата Госдумы РФ. В МИД тем временем выразили решительный протест.

В то же время, украинские силовики просят не манипулировать этой информацией. По их словам, визит Журавлева был осуществлен в Золотое-5, которое не подпадает в зону разведения войск. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Минобороны Украины.

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Заявления о том, что этот визит стал возможным через отвод Вооруженных сил на новые позиции являются некорректными и носят провокационный характер,

– отметили там.

В то же время в Минобороны добавляют: любые визиты иностранных граждан в Украину, осуществленные с нарушением установленного порядка пересечения государственной границы, являются нарушением украинского законодательства.

Силовики также будут просить в ОБСЕ предоставить разъяснения относительно якобы сопровождения Журавлева представителями мониторинговой миссии.

"Относительно попыток российских СМИ создать впечатление о якобы сопровождении Журавлева представителями мониторинговой миссии ОБСЕ, украинская сторона планирует обратиться к миссии с просьбой предоставить соответствующие разъяснения. Ведь такие действия российской стороны имеют признаки неприкрытой попытки втянуть международную организацию в свои политические спекуляции", – поясняют в министерстве.

Российский депутат на Донбассе: видео

В МИД Украины уже тоже отреагировали на это событие. Дипломаты выразили решительный протест России из-за незаконного визита депутата Госдумы на оккупированный Донбасс. Против Журавлева уже ввели санкции – ему запрещено наведываться в Украину на бессрочный срок. От российской стороны в МИД требуют объяснений касательно этой ситуации.

Что известно о визите Журавлева на Донбасс?

Он состоялся 2 ноября, приезд российского политика освещали пропагандистские СМИ, подконтрольные пророссийским боевикам;

Основной целью визита российского чиновника якобы было "собственными глазами увидеть, как выполняется абсолютное перемирие на Донбассе";

Несмотря на то, что в Минобороны говорят: Журавлев ездил в Золотое-5, в сюжете речь идет именно о пункте разведения №2 в районе Золотого;

На кадрах видно, как Журавлев за руку здоровается с представителями ОБСЕ.

Что известно об этом российском депутате?Алексей Журавлев – глава политической партии "Родина", депутат Госдумы РФ с 21 декабря 2011 года. Был награжден приднестровским орденом дружбы, орденом оккупационной "власти" Крыма "За верность долгу" и медалью "Участнику военной операции в Сирии".