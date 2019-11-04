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      Депутат російської Держдуми "інспектував" Золоте: як реагують в Міноборони та МЗС

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      Російський депутат Олексій Журавльов
      Російський депутат Олексій Журавльов / фото з відкритих джерел

      Російський політик Олексій Журавльов навідався на окупований Донбас 2 листопада. У Міноборони вже заявили: проситимуть пояснень у представників моніторингової місії ОБСЄ, які чомусь супроводжували депутата Держдуми РФ. У МЗС тим часом висловили рішучий протест.

      Водночас, українські силовики просять не маніпулювати цієї інформацією. За їх словами, візит Журавльова був здійснений у Золоте-5, яке не підпадає у зону розведення військ. Про це мовиться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Міноборони України.

      До теми: Геращенко: Ми для того розводили війська, щоб там тепер, не ховаючись, лазили росіяни?

      Заяви про те, що цей візит став можливим через відведення Збройних сил на нові позиції є некоректними та мають провокаційний характер,
      – наголосили там.

      Водночас у Міноборони додають: будь-які візити іноземних громадян до України, здійснені з порушенням визначеного порядку перетинання державного кордону, є порушенням українського законодавства.

      Силовики також проситимуть в ОБСЄ надати роз’яснення щодо нібито супроводу Журавльова представниками моніторингової місії.

      "Щодо намагань російських ЗМІ створити враження про нібито супровід Журавльова представниками моніторингової місії ОБСЄ, українська сторона планує звернутися до місії з проханням надати відповідні роз’яснення. Адже такі дії російської сторони мають ознаки неприкритої спроби втягнути міжнародну організацію у свої політичні спекуляції", – пояснюють у міністерстві.

      Російський депутат на Донбасі: відео

      В МЗС України вже теж відреагували на цю подію. Дипломати висловили рішучий протест Росії через незаконний візит депутата Держдуми на окупований Донбас. Проти Журавльова вже ввели санкції – йому заборонено навідуватися в Україну на безстроковий термін. Від російської сторони в МЗС вимагають пояснень щодо цієї ситуації.

      Що відомо про візит Журавльова на Донбас?

      • Він відбувся 2 листопада, приїзд російського політика висвітлювали пропагандистські ЗМІ, підконтрольні проросійським бойовикам;
      • Основною ціллю візиту російського чиновника начебто було "власними очима побачити, як виконується абсолютне перемир’я на Донбасі";
      • Попри те, що у Міноборони кажуть: Журавльов їздив у Золоте-5, у сюжеті йдеться саме про пункт розведення №2 в районі Золотого;
      • На кадрах видно, як Журавльов за руку вітається з представниками ОБСЄ.

      Що відомо про цього російського депутата?Олексій Журавльов – голова політичної партії "Родіна", депутат Держдуми РФ з 21 грудня 2011 року. Був нагороджений придністровським орденом дружби, орденом окупаційної "влади" Криму "За вірність обов'язку" і медаллю "Учаснику військової операції в Сирії".

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія МЗС України Розведення військ Міністерство оборони України
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