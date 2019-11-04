Депутат російської Держдуми "інспектував" Золоте: як реагують в Міноборони та МЗС

Російський політик Олексій Журавльов навідався на окупований Донбас 2 листопада. У Міноборони вже заявили: проситимуть пояснень у представників моніторингової місії ОБСЄ, які чомусь супроводжували депутата Держдуми РФ. У МЗС тим часом висловили рішучий протест.

Водночас, українські силовики просять не маніпулювати цієї інформацією. За їх словами, візит Журавльова був здійснений у Золоте-5, яке не підпадає у зону розведення військ. Про це мовиться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Міноборони України.

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Заяви про те, що цей візит став можливим через відведення Збройних сил на нові позиції є некоректними та мають провокаційний характер,

– наголосили там.

Водночас у Міноборони додають: будь-які візити іноземних громадян до України, здійснені з порушенням визначеного порядку перетинання державного кордону, є порушенням українського законодавства.

Силовики також проситимуть в ОБСЄ надати роз’яснення щодо нібито супроводу Журавльова представниками моніторингової місії.

"Щодо намагань російських ЗМІ створити враження про нібито супровід Журавльова представниками моніторингової місії ОБСЄ, українська сторона планує звернутися до місії з проханням надати відповідні роз’яснення. Адже такі дії російської сторони мають ознаки неприкритої спроби втягнути міжнародну організацію у свої політичні спекуляції", – пояснюють у міністерстві.

Російський депутат на Донбасі: відео

В МЗС України вже теж відреагували на цю подію. Дипломати висловили рішучий протест Росії через незаконний візит депутата Держдуми на окупований Донбас. Проти Журавльова вже ввели санкції – йому заборонено навідуватися в Україну на безстроковий термін. Від російської сторони в МЗС вимагають пояснень щодо цієї ситуації.

Що відомо про візит Журавльова на Донбас?

Він відбувся 2 листопада, приїзд російського політика висвітлювали пропагандистські ЗМІ, підконтрольні проросійським бойовикам;

Основною ціллю візиту російського чиновника начебто було "власними очима побачити, як виконується абсолютне перемир’я на Донбасі";

Попри те, що у Міноборони кажуть: Журавльов їздив у Золоте-5, у сюжеті йдеться саме про пункт розведення №2 в районі Золотого;

На кадрах видно, як Журавльов за руку вітається з представниками ОБСЄ.

Що відомо про цього російського депутата?Олексій Журавльов – голова політичної партії "Родіна", депутат Держдуми РФ з 21 грудня 2011 року. Був нагороджений придністровським орденом дружби, орденом окупаційної "влади" Криму "За вірність обов'язку" і медаллю "Учаснику військової операції в Сирії".