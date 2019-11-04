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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Геращенко: Ми для того розводили війська, щоб там тепер, не ховаючись, лазили росіяни?

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      Геращенко гнівно відреагувала на візит росіянина до Золотого
      Геращенко гнівно відреагувала на візит росіянина до Золотого / Колаж 24 каналу

      Візит російського депутата Думи та лідера партії "Родина" Олексія Журавльова до Золотого у Луганську область – провокація, яка вимагає жорсткої реакції з боку СБУ, МЗС та навіть ОБСЄ.

      "Це шокуюче", – написала у фейсбуці депутатка Ради від ЄС Ірина Геращенко.

      Про сам візит Журавльова на Луганщину та що відомо про цього російського депутата – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Політикиня обурена, що після розведення військ "то в Станицю Луганську вільно заходять ватажки бойовиків і кошмарять на камери" людей, "то тепер в Золоте, порушуючи український кордон, приїжджає "ревізор" з Держдуми". "Він ще не повісив триколор в Золотому?" – саркастично запитала Геращенко.

      ЗМі
      Окупаційні ЗМІ не соромилися тішитися "важливому гостю" з Росії 

      Депутатка наголосила, що готує запит до СБУ – "чому російські політики, які голосували за анексію Криму, розгулюють по вчорашнім позиціям нашої Армії".

      Де СММ ОБСЄ? Де реакція МЗС на цю відверту провокацію? Ми для того розводили війська, щоб там тепер, не ховаючись, лазили росіяни? Там, де наші "голуби миру" планують проводити "чесні вибори за українськими законами",
      – підсумувала Ірина Геращенко..

      Усі новини про ситуацію в Золотому – читайте на 24 каналі.

      Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко вже заявив, що "візит депутата парламенту Росії – це порушення всіх норм". Міністр зазначив, що "це наша територія, на яку він приїхав без дозволу", а також додав, що стосовно цього візиту Журавльова невдовзі буде офіційна реакція МЗС.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Вадим Пристайко Новини Росії Україна – Росія Розведення військ Ситуація у Золотому Ірина Геращенко Війна на Донбасі
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