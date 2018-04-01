Депутат транслировал заседание фракции в режиме эмоджи: забавные кадры
В Турции депутат местного парламента решил в режиме онлайн транслировать в Facebook заседание своей фракции.
Однако, очевидно, не овладев до конца тонкостями пользования онлайн-трансляцией в соцсети, депутат турецкого парламента запустил стрим с режимом эмоджи.
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Вместо того, чтобы следить за заседанием фракции, в течение 18 минут его подписчики могли наслаждаться депутатами турецкого парламента в виде забавных зверюшек.
Смотрите фото, как выглядело заседание фракции в парламенте Турции в "режиме эмоджи":
Депутат транслировал заседание фракции в режиме эмоджи
Источник: Радіо Свобода
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