Депутат транслировал заседание фракции в режиме эмоджи: забавные кадры

В Турции депутат местного парламента решил в режиме онлайн транслировать в Facebook заседание своей фракции.

Однако, очевидно, не овладев до конца тонкостями пользования онлайн-трансляцией в соцсети, депутат турецкого парламента запустил стрим с режимом эмоджи.

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Вместо того, чтобы следить за заседанием фракции, в течение 18 минут его подписчики могли наслаждаться депутатами турецкого парламента в виде забавных зверюшек.

Смотрите фото, как выглядело заседание фракции в парламенте Турции в "режиме эмоджи":



Депутат транслировал заседание фракции в режиме эмоджи