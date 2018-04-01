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4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Депутат транслював засідання фракції в режимі емоджі: кумедні кадри

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Депутат транслював засідання фракції в режимі емоджі
Депутат транслював засідання фракції в режимі емоджі / Кадр з відео

У Туреччині депутат місцевого парламенту вирішив в режимі онлайн транслювати у Facebook засідання своєї фракції.

Проте, очевидно, не опанувавши до кінця тонкощі користування онлайн-трансляціями у соцмережі, депутат турецького парламенту запустив стрім з режимом емоджі.

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Замість того, щоб стежити за засіданням фракції, впродовж 18 хвилин його підписники могли насолоджуватись депутатами турецького парламенту у вигляді кумедних звірят.

Дивіться фото, як виглядало засідання фракції у парламенті Туреччини в "режимі емоджі":

Туреччина парламент емоджі

Туреччина депутат емоджі

Туреччина парламент емоджі

Туреччина емоджі

Депутат транслював засідання фракції в режимі емоджі

Теги: Новини Туреччини Курйозні новини
Джерело: Радіо Свобода
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