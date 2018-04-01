Депутат транслював засідання фракції в режимі емоджі: кумедні кадри

У Туреччині депутат місцевого парламенту вирішив в режимі онлайн транслювати у Facebook засідання своєї фракції.

Проте, очевидно, не опанувавши до кінця тонкощі користування онлайн-трансляціями у соцмережі, депутат турецького парламенту запустив стрім з режимом емоджі.

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Замість того, щоб стежити за засіданням фракції, впродовж 18 хвилин його підписники могли насолоджуватись депутатами турецького парламенту у вигляді кумедних звірят.

Дивіться фото, як виглядало засідання фракції у парламенті Туреччини в "режимі емоджі":





Депутат транслював засідання фракції в режимі емоджі