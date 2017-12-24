Кінь Аваков і кіт Яценюк: українські політики стали жертвами нового Iphone X
07:21, сьогодні 1965 Читать новость на русском
Однією із найпопулярніших функцій нових iPhone X стало використання так званих 3D-емоджі. Можливість записати жартівливе відеоповідомлення у 3D-масці кумедного звірятка, яке повторює міміку, неабияк тішить користувачів в усьому світі. Самі ж анімоджі стали не менш пізнаванними, ніж класичні іконки смайлів. А як ця функція виглядатиме на українських політиках.
Відповідне експеримент зробив ресурс ТСН.
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"Ми вирішили протестувати, як працюють 3D-емоджі, на прикладі відомих українських політичних мемів. З "живими" масками айфонівських тваринок конфузи та ляпи чиновників стали ще смішнішими", – підкреслюється у повідомленні.
Джерело: 24 Канал
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