Кінь Аваков і кіт Яценюк: українські політики стали жертвами нового Iphone X

Однією із найпопулярніших функцій нових iPhone X стало використання так званих 3D-емоджі. Можливість записати жартівливе відеоповідомлення у 3D-масці кумедного звірятка, яке повторює міміку, неабияк тішить користувачів в усьому світі. Самі ж анімоджі стали не менш пізнаванними, ніж класичні іконки смайлів. А як ця функція виглядатиме на українських політиках.

Відповідне експеримент зробив ресурс ТСН. Читайте також: Скотыняки, гниды, барыги: как украинские политики обычно ругаются "Ми вирішили протестувати, як працюють 3D-емоджі, на прикладі відомих українських політичних мемів. З "живими" масками айфонівських тваринок конфузи та ляпи чиновників стали ще смішнішими", – підкреслюється у повідомленні.