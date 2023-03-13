Не хотел ехать на фронт: в Одесской области депутат и военные попали под суд за неисполнение приказа

В Одесской области расследуют факт отказа около 80 военнослужащих выполнять приказ уезжать на фронт.

Часть военных одного из отдельных батальонов территориальной обороны Одесской области отказалась выполнять приказ командования.

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В феврале подразделение получило приказ о передислокации с одного места на другое, но около 80 военных открыто отказались его выполнять – отказались прибыть на другое место сосредоточения. Бойцы сделали это трижды, последний раз – в присутствии работников правоохранительных органов,

– сообщил заместитель руководителя Одесской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Андрей Коцюба.

Отказчики не имели оснований не выполнять приказ

Представитель прокуратуры подчеркнул, что никаких оснований для невыполнения приказа у военных не было.

Сообщают, что Киевский районный суд Одессы арестовал 13 военных, среди них – местный депутат, исполнявший обязанности командира стрелкового отделения. Среди "отказников" было определенное количество бойцов, подчиненных ему.

В настоящее время осуществляется досудебное расследование по части 4 статьи 402 Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия, допросы, изучаются соответствующие документы и т.п.

– добавил Коцюба.

Речь о депутате от "ОПЗЖ"

СМИ сообщают, что речь о депутате Раздельнянского городского совета, избиравшемся от уже запрещенной политсилы "ОПЗЖ" Владимира Нестерова. Он вместе с другими "отказниками" не захотел ехать в зону активных боевых действий.