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      Депутата Европарламента исключили из партии из-за намерения поехать в оккупированны Крым

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      Депутат Европарламента Билл Этридж
      Депутат Европарламента Билл Этридж / Getty Images

      Депутата Европарламента Билла Этриджа заставили покинуть пост заместителя председателя либертарианской партии из-за того, что он хотел возглавить делегацию британских политиков и предпринимателей к аннексированный Крым.

      Лидер этой партии Эндрю Визер заявил, что действия господина Этриджа наносят ущерб репутации их партии, говорится на сайте ВВС.Украина.

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      Также руководителя секретариата либертарианской партии Пола Бортвуда, который вместе с Этриджем планировал поездку в Крым, тоже исключили из партии.

      О полном составе делегации, которая должна была бы отправиться в Крым, неизвестно, однако отмечается, что к Этриджу и Бортвуду должен был присоединиться Джим Бхутто – управляющий компании "Тикка кебаб", которая занимается изготовлением блюд индийской национальной кухни.

      В комментариях господин Бхутто подтвердил, что хотел бы поехать в Крым, однако отмечал, что окончательное решение относительно поездки примет позже.

      К слову, еще на прошлой неделе британские политики, эксперты и предприниматели заявили о плане посетить аннексированный Россией Крым 5 апреля 2019 года. Всего, по словам господина Назарова, в состав делегации должны были войти около 15 человек, а возглавил бы ее Билл Этридж.

      Что известно про Билла Этридж?
      Это бывший член правопопулистской британской партии UKIP (Партия независимости Соединенного Королевства), которая выступает за ограничение иммиграции и поддерживает выход страны из Евросоюза. В прошлом году Билл покинул партию и стал заместителем председателя либертарианской партии. Политик Пол Бортвуд работал начальником секретариата Этриджа.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Крыма Европарламент
      Источник: 24 канал
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