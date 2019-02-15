Депутата Європарламенту виключили з партії через намір поїхати до окупованого Криму

Депутата Європарламенту Білла Етріджа змусили покинути пост заступника голови Лібертаріанської партії через те, що він хотів очолити делегацію британських політиків і підприємців до анексованого Криму.

Лідер цієї партії Ендрю Візер заявив, що дії пана Етріджа завдають шкоди репутації їх партії, йдеться на сайті ВВС.Україна.

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Також керівника секретаріату Лібертаріанської партії Пола Бортвуда, який разом з Етріджем планував поїздку до Криму, також виключили з партії.

Про повний склад делегації, яка мала б вирушити до Криму, невідомо, проте зазначається, що до Етріджа і Бортвуда мав приєднатися Джим Бхутто – керуючий компанії "Тікка кебаб", котра займається виготовленням страв індійської національної кухні.

У коментарях пан Бхутто підтвердив, що хотів би поїхати до Криму, проте зазначав, що остаточне рішення щодо поїздки ухвалить пізніше.

До слова, ще минулого тижня британські політики, експерти та підприємці заявили про план відвідати анексований Росією Крим 5 квітня 2019 року. Загалом, за словами пана Назарова, до складу делегації мали увійти близько 15 чоловік, а очолив би її Білл Етрідж.

Що відомо про Білла Етріджа? Це колишній член правопопулістської британської партії UKIP (Партія незалежності Сполученого Королівства), яка виступає за обмеження імміграції та підтримує вихід країни з Євросоюзу. Минулого року Білл покинув партію і став заступником голови Лібертаріанської партії. Політик Пол Бортвуд працював начальником секретаріату Етріджа.