Святошинский районный суд Киева завершил рассмотрение дела и заочно огласил приговор бывшему депутату Верховной Рады АР Крым и настоящему депутату Госдумы Светлане Савченко. Эта женщина активно способствовала аннексии Крыма и голосовала за присоединение полуострова в состав России.

Как депутат крымского парламента Савченко принимала участие в заседаниях Верховной Рады АР Крым, на которых вместе с другими депутатами-предателями принимала постановление сначала "О независимости Крыма", а потом – "Про правопреемственность Республики Крым". Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.

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Так, благодаря первому постановлению было создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым". Все эти незаконные действия привели к аннексии Крыма.

За совершение преступлений против основ национальной безопасности лица должны быть привлечены к уголовной ответственности и как пример, депутата Светлану Савченко признали виновной в государственной измене и приговорили к 14 годам лишения свободы,

– сообщил прокурор Игорь Поночовий.

Среди прочего, Светлана Савченко приняла участие во внеочередном заседании незаконно созданного органа "Государственный Совет Республики Крым" и своим голосованием в заседании помогла принять так называемую "Конституцию Республики Крым", согласно которой "Республика Крым стала неотъемлемой частью территории Российской Федерации".



Политическая реклама российской коллаборантки Савченко / prisp.ru

Что известно о Светлане Савченко?

Была избрана депутатом Верховного Совета Крыма несколько раз. Впервые в 1994 году, прошла от блока "Россия". С 2006 по 2010 годы была главой постоянной комиссии Верховной Рады АР Крым по социальным вопросам, здравоохранению и делам ветеранов. С марта 2014 года была руководительницей постоянной комиссии Государственного совета Республики Крым по культуре.

После аннексии Крыма, на выборах в российскую Госдуму в 2016 году была выбрана депутатом, членом фракции "Единая Россия".