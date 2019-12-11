18:28
11 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: туалетная история Путина на нормандской встрече. Шаман готовит армию против Пыни
      Вєсті Кремля
      22:05, 10 декабря
      Вести.UA: Измена отменяется. Магия Кашпировского в Украине
      Вєсті.UA
      22:11, 10 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Депутата российской Госдумы Савченко приговорили к 14 годам тюрьмы: подробности

      338 Читати новину українською
      Осужденная в Украине за измену российская коллаборантка Савченко / Крым политический

      Святошинский районный суд Киева завершил рассмотрение дела и заочно огласил приговор бывшему депутату Верховной Рады АР Крым и настоящему депутату Госдумы Светлане Савченко. Эта женщина активно способствовала аннексии Крыма и голосовала за присоединение полуострова в состав России.

      Как депутат крымского парламента Савченко принимала участие в заседаниях Верховной Рады АР Крым, на которых вместе с другими депутатами-предателями принимала постановление сначала "О независимости Крыма", а потом – "Про правопреемственность Республики Крым". Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.

      Смотрите также: Крымские коллаборанты возмущены "единороссом" Кудрявыми, который хотел украинский паспорт

      Так, благодаря первому постановлению было создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым". Все эти незаконные действия привели к аннексии Крыма.

      За совершение преступлений против основ национальной безопасности лица должны быть привлечены к уголовной ответственности и как пример, депутата Светлану Савченко признали виновной в государственной измене и приговорили к 14 годам лишения свободы,
      – сообщил прокурор Игорь Поночовий.

      Среди прочего, Светлана Савченко приняла участие во внеочередном заседании незаконно созданного органа "Государственный Совет Республики Крым" и своим голосованием в заседании помогла принять так называемую "Конституцию Республики Крым", согласно которой "Республика Крым стала неотъемлемой частью территории Российской Федерации".


      Политическая реклама российской коллаборантки Савченко / prisp.ru

      Что известно о Светлане Савченко?
      Была избрана депутатом Верховного Совета Крыма несколько раз. Впервые в 1994 году, прошла от блока "Россия". С 2006 по 2010 годы была главой постоянной комиссии Верховной Рады АР Крым по социальным вопросам, здравоохранению и делам ветеранов. С марта 2014 года была руководительницей постоянной комиссии Государственного совета Республики Крым по культуре.

      После аннексии Крыма, на выборах в российскую Госдуму в 2016 году была выбрана депутатом, членом фракции "Единая Россия".

      День Андрея Первозванного: традиции и приметы праздника
      сегодня
      15527
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости Украины Решение суда Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:00 Как в Минюсте "исчезали" сотни документов: эксклюзивное интервью с министром Малюськой
      Альона Чернецька 45
      сегодня , 17:31 Cybertuck или коттедж на острове: что можно купить вместо Apple Mac Pro (2019)
      Сергій Матусовський 57
      9 декабря , 14:40 Бумага и чернила для принтеров – важнейшие параметры для выбора
      52
      сегодня , 17:24 Смертельные и шокирующие: самые громкие ДТП 2019 года
      Світлана Попова 66
      сегодня , 16:41 Где отпраздновать Новый год-2020 в Карпатах: 5 зимних курортов
      Юлія Девда 69
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук