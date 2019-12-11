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      Депутатку російської Держдуми Савченко засудили до 14 років в’язниці: подробиці

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      Засуджена в Україні за зраду російська колаборантка Савченко / Крим політичний

      Святошинський районний суд Києва завершив розгляд справи та заочно оголосив вирок колишній депутатці Верховної Ради АР Крим та теперішній депутатці російської Держдуми Світлані Савченко. Ця жінка активно сприяла анексії Криму та голосувала за приєднання півострова до складу Росії.

      Як депутатка кримського парламенту Савченко брала участь у засіданнях Верховної Ради АР Крим, на яких разом з іншими депутатами-зрадниками приймала постанову спочатку "Про незалежність Криму", а потім – "Про правонаступність Республіки Крим". Про це інформує пресслужба прокуратури Автономної республіки Крим.

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      Так, завдяки першій постанові було створено нелегітимне державне утворення "Республіка Крим". Усі ці незаконні дії призвели до анексії Криму.

      За вчинення злочинів проти основ національної безпеки особи повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності і як приклад, депутата Світлану Савченко визнали винною у державній зраді та засудили до 14 років позбавлення волі,
      – повідомив прокурор Ігор Поночовий.

      Серед іншого, Світлана Савченко взяла участь у позачерговому засіданні незаконно створеного органу "Державна Рада Республіки Крим" та своїм голосуванням у засіданні допомогла прийняти так звану "Конституції Республіки Крим", згідно з якою "Республіка Крим стала невід’ємною частиною території Російської Федерації".


      Політична реклама російської колаборантки Савченко/prisp.ru

      Що відомо про Світлану Савченко? Була обрана депутаткою Верховної Ради Криму декілька разів. Вперше у 1994 році, пройшла від блоку "Росія". З 2006 по 2010 роки була главою постійної комісії Верховної Ради АР Крим з соціальних питань, охорони здоров’я та справ ветеранів. З березня 2014 року була керівницею постійної комісії Державної ради Республіки Крим з культури.

      Після анексії Криму, на виборах до російської Держдуми у 2016 році була вибрана депутаткою, є членом фракції "Єдина Росія".

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Рішення суду Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія
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