21:16
10 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      22:06, 9 грудня
      Вєсті.UA
      20:56, 9 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Кримські колаборанти обурені "єдиноросом" Кучерявим, який хотів український паспорт

      156 Читать новость на русском
      "Єдиноросу" Кучерявому порадили жити в окупованому Криму і "любити свою країну" / sevastopol.er.ru

      Представник російської окупаційної влади у Криму, так званий "спікер парламенту" півострова Володимир Константинов висловив своє обурення через ситуацію з "єдиноросом" Ігорем Кучерявим, якого СБУ затримала на Херсонщині.

      Ігорю Кучерявому варто було б і надалі жити в окупованому Криму і любити "свою країну", заявив Костантинов. Про це повідомляє видання ATR.

      До слова: Їхав по український паспорт: на адмінмежі з Кримом затримали "єдинороса"

      Люди повинні визначитися, хто вони. Якщо ти кримчанин, росіянин, то живи тут і люби свою країну,
      – заявив колаборант.

      У місцевому осередку партії "Єдина Росія" на окупованому півострові вже теж відреагували на "подорож" Кучерявого на материк. Там заявили, що його бажання отримати український паспорт "дуже обурює, але своїм потрібно допомагати".

      Що відомо про "подорож" Кучерявого?У вівторок, 3 грудня, на адміністративній межі з окупованим Кримом Служба безпеки затримала члена партії "Єдина Росія" Ігоря Кучерявого, який причетний до анексії Криму Росією.

      Сам Кучерявий пояснив метою своєї поїздки тим, що хотів отримати український закордонний паспорт, бо за тим, який йому видали окупанти, "нікуди не поїдеш, а їздити хочеться".

      Пізніше в СБУ уточнили, що не затримували "єдинороса", позаяк він співпрацює зі слідтсвом. Після повідомлення про підозру суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 60 діб домашнього арешту.

      Формула Штайнмаєра: від капітуляції до перемоги
      сьогодні
      18044
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини України Новини Криму Анексія Криму
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:02 Плащ-невидимка та кишеньковий кондиціонер – топ-розробки 2019 року
      Ірина Полицька 492
      сьогодні , 18:20 Чи задоволені українці результатами зустрічі у нормандському форматі – опитування
      Андрій Костюк 1070
      сьогодні , 18:10 За кадром нормандського саміту: про спірні питання і майбутнє Донбасу
      Інна Жолобович 1411
      сьогодні , 17:15 Нобелівська премія як вибачення за динаміт: кому і за що дістаються мільйони доларів
      Олесь Друкач 4081
      сьогодні , 16:09 Формула Штайнмаєра: від капітуляції до перемоги
      Ірина Поліщук 18044
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук