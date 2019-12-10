Кримські колаборанти обурені "єдиноросом" Кучерявим, який хотів український паспорт

Представник російської окупаційної влади у Криму, так званий "спікер парламенту" півострова Володимир Константинов висловив своє обурення через ситуацію з "єдиноросом" Ігорем Кучерявим, якого СБУ затримала на Херсонщині.

Ігорю Кучерявому варто було б і надалі жити в окупованому Криму і любити "свою країну", заявив Костантинов. Про це повідомляє видання ATR.

До слова: Їхав по український паспорт: на адмінмежі з Кримом затримали "єдинороса"

Люди повинні визначитися, хто вони. Якщо ти кримчанин, росіянин, то живи тут і люби свою країну,

– заявив колаборант.

У місцевому осередку партії "Єдина Росія" на окупованому півострові вже теж відреагували на "подорож" Кучерявого на материк. Там заявили, що його бажання отримати український паспорт "дуже обурює, але своїм потрібно допомагати".

Що відомо про "подорож" Кучерявого?У вівторок, 3 грудня, на адміністративній межі з окупованим Кримом Служба безпеки затримала члена партії "Єдина Росія" Ігоря Кучерявого, який причетний до анексії Криму Росією.



Сам Кучерявий пояснив метою своєї поїздки тим, що хотів отримати український закордонний паспорт, бо за тим, який йому видали окупанти, "нікуди не поїдеш, а їздити хочеться".



Пізніше в СБУ уточнили, що не затримували "єдинороса", позаяк він співпрацює зі слідтсвом. Після повідомлення про підозру суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 60 діб домашнього арешту.