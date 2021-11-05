Первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что вопрос возможности тестировать на коронавирус депутатов за государственные средства обсуждался.

Важно Из-за ухудшения эпидситуации в Раде ужесточили карантинные ограничения: будут пускать не всех

Корниенко поспешил отметить, что денег на это в смете парламента не нашли.

Нет бесплатного тестирования (на выявление COVID-19 – 24 канал) для депутатов. Это все чушь, которую распространяют в медиа специально настроенные люди и путают депутатов, хотя мы уже информировали их,

– подчеркнул первый заместитель спикера парламента.

Он пояснил, что существует медицинское обслуживание, но оно не распространяется на Верховную Раду.

Как будут тестировать нардепов

По словам Корниенко, тестирование будет проводиться вне Верховной Рады. За пределами здания парламента разместят специальные пункты тестирования. Там могут сдать тест на коронавирус:

депутаты,

сотрудники Аппарата Рады,

представители медиа.

Кроме того, первый заместитель спикера Верховной Рады напомнил, что в отелях "Национальный" и "Киев" работают пункты вакцинации от COVID-19, которые со следующей недели "заработают на полную мощность".

В Раде есть пункты, но доступ к парламенту ограничен протоколами. Поэтому мы решили открыть пункты вакцинации в гостиницах, которые находятся в управлении Верховной Рады, но к которым нет ограниченного доступа,

– добавил Корниенко.

Карантинные ограничения в Раде

Парламент поддержал постановление № 6154 о запрете допуска в парламент невакцинированных людей. За такое решение проголосовали 279 депутатов.

На время карантина посещение парламента разрешено при наличии:

сертификата вакцинации (прививки одной или несколькими дозами);

отрицательного ПЦР-теста (сроком до 72 часов) или антиген теста (до 48 часов);

справки о выздоровлении от "ковида" (справка предоставляется сроком на 6 месяцев по выздоровлению).

Невакцинированные депутаты будут сдавать тест на COVID-19 раз в 3 дня за свой счет.