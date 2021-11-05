Перший заступник спікера Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що питання можливості тестувати на коронавірус депутатів за державні кошти обговорювалося.

Важливо Через погіршення епідситуації у Раді посилили карантинні обмеження: пускатимуть не всіх

Корнієнко поспішив зазначити, що грошей на це у кошторисі парламенту не знайшли.

Немає безкоштовного тестування (на виявлення COVID-19 – 24 канал) для депутатів. Це все нісенітниця, яку поширюють у медіа спеціально налаштовані люди та плутають депутатів, хоча ми вже їх інформували,

– наголосив перший заступник спікера парламенту.

Він пояснив, що існує медичне обслуговування, але воно не розповсюджується на Верховну Раду.

Як тестуватимуть нардепів

За словами Корнієнка, тестування проводитиметься поза Верховною Радою. За межами будівлі парламенту розмістять спеціальні пункти тестування. Там можуть здати тест на коронавірус:

депутати,

співробітники апарату Ради,

представники медіа.

Крім того, перший заступник спікера Верховної Ради нагадав, що у готелях "Національний" та "Київ" працюють пункти вакцинації від COVID-19, які з наступного тижня "запрацюють на повну потужність".

У Раді є пункти, але доступ до парламенту обмежений протоколами. Тому ми вирішили відкрити пункти вакцинації в готелях, які перебувають в управлінні Верховної Ради, але в яких немає обмеженого доступу,

– додав Корнієнко.

Карантинні обмеження у Раді Парламент підтримав постанову № 6154 про заборону допуску до парламенту невакцинованих людей. За таке рішення проголосували 279 депутатів.

На час карантину відвідування парламенту дозволено за наявності: