На внеочередном заседании Рады 18 мая, где будут рассматривать кадровые вопросы Кабмина, ОПЗЖ будет голосовать "за". Это следует из переписок нардепов, которые "поймали" журналисты.
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"ВВМ согласовал"
Как видно из фото экрана телефона депутата, которое обнародовали в телеграмме, это групповой чат. Впрочем, из его названия не следует, что это именно чат ОПЗЖ. В первом сообщении указано, что "ВВМ согласовал". Вероятнее всего, ВВМ – это Виктор Владимирович Медведчук.
В дальнейшем в чате идет план голосования: Татьяна (можно предположить, что нардеп от ОПЗЖ Татьяна Плачкова) пишет в общий чат позицию, другие ее поддерживают, выражая свое мнение. Нардепов в частности спрашивают, кто готов высказаться.
В конце переписки неизвестный автор отмечает, что "это необходимо поддержать. Потому что он – негодяй".
Переписка ОПЗЖ о Степанове / Фото с телеграм-канала "Через плечо"
Между тем в комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования не рекомендовали отправлять Максима Степанова в отставку. Там сохранилась неоднозначная позиция: за то, чтобы министр ушел с поста, было 7 голосов и сразу 7 – против.
Отставка Степанова: что известно
- В Верховную Раду 14 мая поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке главы Минздрава.
- Сам Максим Степанов заявил, что добровольно уходить с должности не собирается.
- Его освобождение готовы поддержать 95 – 99% фракции "Слуга народа".
- Относительно причин увольнения называют медленные темпы вакцинации и менеджерские ошибки.
- Вероятнее всего, Минздрав вместо Степанова возглавит его заместитель Виктор Ляшко.