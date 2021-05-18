На внеочередном заседании Рады 18 мая, где будут рассматривать кадровые вопросы Кабмина, ОПЗЖ будет голосовать "за". Это следует из переписок нардепов, которые "поймали" журналисты.

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"ВВМ согласовал"

Как видно из фото экрана телефона депутата, которое обнародовали в телеграмме, это групповой чат. Впрочем, из его названия не следует, что это именно чат ОПЗЖ. В первом сообщении указано, что "ВВМ согласовал". Вероятнее всего, ВВМ – это Виктор Владимирович Медведчук.

В дальнейшем в чате идет план голосования: Татьяна (можно предположить, что нардеп от ОПЗЖ Татьяна Плачкова) пишет в общий чат позицию, другие ее поддерживают, выражая свое мнение. Нардепов в частности спрашивают, кто готов высказаться.

В конце переписки неизвестный автор отмечает, что "это необходимо поддержать. Потому что он – негодяй".



Переписка ОПЗЖ о Степанове / Фото с телеграм-канала "Через плечо"

Между тем в комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования не рекомендовали отправлять Максима Степанова в отставку. Там сохранилась неоднозначная позиция: за то, чтобы министр ушел с поста, было 7 голосов и сразу 7 – против.

Кстати. В "Слуге народа" считают, что именно сейчас самое удобное время для того, чтобы освободить Максима Степанова от должности главы Минздрава. Ведь сейчас в Украине нет "красных" регионов, а третья волна коронавируса закончилась.

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