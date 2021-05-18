На позачерговому засіданні Ради 18 травня, де будуть розглядати кадрові питання Кабміну, ОПЗЖ голосуватиме "за". Це випливає з переписок нардепів, які "зловили" журналісти.

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"ВВМ погодив"

Як видно з фото екрану телефона депутата, яке оприлюднили у телеграмі, це груповий чат. Втім, з його назви не випливає, що це саме чат ОПЗЖ. У першому повідомленні зазначено, що "ВВМ погодив". Найімовірніше, ВВМ – це Віктор Володимирович Медведчук.

Надалі у чаті йде план голосування: Тетяна (можна припустити, що нардепка від ОПЗЖ Тетяна Плачкова) пише у загальний чат позицію, інші її підтримують, висловлюючи свою думку. Нардепів зокрема питають, чи хтось готовий висловитися.

Наприкінці переписки невідомий автор зазначає, що "Це необхідно підтримати. Бо він – негідник".



Переписка ОПЗЖ про Степанова / Фото з телеграм-каналу "Через плечо"

Тим часом у комітеті Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування не рекомендували відправляти Максима Степанова у відставку. Там збереглася неоднозначна позиція: за те, щоб міністр пішов з посади, було 7 голосів і одразу 7 – проти.

До речі: У "Слузі народу" вважають, що саме зараз найзручніший час для того, щоб звільнити Максима Степанова з посади глави МОЗ. Адже нині в Україні немає "червоних" регіонів, а третя хвиля коронавірусу закінчилась.

Відставка Степанова: що відомо