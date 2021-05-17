Степанов і Ляшко відвідали засідання "Слуги народу": що кажуть про зміну глави МОЗ
Максим Степанов та Віктор Ляшко 17 травня відвідали засідання фракції "Слуги народу", на якому обговорили кадрові зміни в Кабінеті Міністрів. Головного санітарного лікаря називають основною кандидатурою на посаду нового міністра охорони здоров'я.
Джерело:24 канал
На засідання "Слуги народу" Віктор Ляшко приїхав приблизно через пів години після прибуття туди Максима Степанова.
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Ляшко приїхав на засідання "слуг"
Народні депутати від "Слуги народу" 17 травня проводять засідання фракції щодо питань кадрових змін у Кабміні. Традиційно парламентарі зібралися у КВЦ "Парковий".
Ляшко, який теж приїхав туди, швидко пробіг повз журналістів, не коментуючи інформацію про можливе його призначення міністром охорони здоров'я.
Ляшко не зупинився, аби відповісти на запитання журналістів / Фото Анни Брикової, 24 канал
Віктор Ляшко приїхав на засідання фракції "Слуга народу": дивіться відео
Можлива відставка Степанова: що відомо
- До Верховної Ради 14 травня надійшло подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку глави МОЗ.
- Глава "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що добровільно Максим Степанов йти з посади не збирається. Однак його звільнення готові підтримати 95 – 99% фракції.
- Нардеп додав, що ймовірним кандидатом на посаду Степанова є Віктор Ляшко – головний санітарний лікар України.
- Степанов у відповідь зазначив, що не писав заяву про відставку. Він також зауважив, що для того, аби його зняли з посади, це рішення має підтримати необхідна кількість депутатів.
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