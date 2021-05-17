Степанов и Ляшко посетили заседание "Слуги народа": что говорят о смене главы Минздрава
Максим Степанов и Виктор Ляшко 17 мая посетили заседание фракции "Слуги народа", на котором обсудили кадровые изменения в Кабинете Министров. Главного санитарного врача называют основной кандидатурой на должность нового министра здравоохранения.
Источник:24 канал
На заседание "Слуги народа" Виктор Ляшко приехал примерно через полчаса после прибытия туда Максима Степанова.
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Ляшко приехал на заседание "слуг"
Народные депутаты от "Слуги народа" 17 мая проводят заседание фракции по вопросам кадровых изменений в Кабмине. Традиционно парламентарии собрались в КВЦ "Парковый".
Ляшко, который тоже приехал туда, быстро пробежал мимо журналистов, не комментируя информацию о возможном его назначении министром здравоохранения.
Ляшко не остановился, чтобы ответить на вопрос журналистов / Фото Анны Брыковой, 24 канал
Виктор Ляшко приехал на заседание фракции "Слуга народа": смотрите видео
Возможная отставка Степанова: что известно
- В Верховную Раду 14 мая поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке главы Минздрава.
- Глава партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что добровольно Максим Степанов уходить с поста не собирается. Однако его увольнение готовы поддержать 95 – 99% фракции.
- Нардеп добавил, что вероятным кандидатом на должность Степанова является Виктор Ляшко – главный санитарный врач Украины.
- Степанов в ответ отметил, что не писал заявление об отставке. Он также отметил, что для того, чтобы его сняли с должности, это решение должно поддержать необходимое количество депутатов.
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