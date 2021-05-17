Максим Степанов и Виктор Ляшко 17 мая посетили заседание фракции "Слуги народа", на котором обсудили кадровые изменения в Кабинете Министров. Главного санитарного врача называют основной кандидатурой на должность нового министра здравоохранения.

На заседание "Слуги народа" Виктор Ляшко приехал примерно через полчаса после прибытия туда Максима Степанова.

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Ляшко приехал на заседание "слуг"

Народные депутаты от "Слуги народа" 17 мая проводят заседание фракции по вопросам кадровых изменений в Кабмине. Традиционно парламентарии собрались в КВЦ "Парковый".

Ляшко, который тоже приехал туда, быстро пробежал мимо журналистов, не комментируя информацию о возможном его назначении министром здравоохранения.



Ляшко не остановился, чтобы ответить на вопрос журналистов / Фото Анны Брыковой, 24 канал

Виктор Ляшко приехал на заседание фракции "Слуга народа": смотрите видео

Степанов о заседании Вместе с тем Максим Степанов после заседания дал короткий комментарий, заявив, что не располагает информацией о том, голосовали ли на заседании "слуги" за его отставку. Он также отметил, что 14 мая с Владимиром Зеленским говорил о том, что у "премьер-министра" Дениса Шмыгаля есть желание изменить главу Минздрава. На вопрос журналистов о кандидатуре Ляшко в качестве своего преемника действующий министр сказал лишь следующее: "Работал моим заместителем, отвечал за лабораторные центры, за эпидрасследования, программу COVAX". Комментарий Степанова после заседания "Слуги народа": смотрите видео Обратите внимание! Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рассмотрел вопрос об отставке главы Минздрава Максима Степанова. Нардепы провалили голосование относительно отставки Степанова, вместе с тем рекомендовали определиться относительно судьбы действующего министра голосованием в зале.

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