Депутатам под подушку: в НАПК напомнили, какие подарки придется вернуть Николаю

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции накануне Дня Святого Николая напомнило депутатам и другим обязательным к декларированию лицам, какие "подарки" придется вернуть Святому Николаю. Все они не могут найти под подушкой ничего такого, что было бы дороже, чем 1921 гривна.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

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Так, более дорогие подарки депутаты вынуждены будут вернуть.

Напоминаем вам, что вашу безграничную щедрость при выборе подарка лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, и приравненным к ним лицам следует проявлять только к близким лицам. В противном случае подарок на сумму от 1 921 грн придется вернуть Святому Николаю назад,

– говорится в сообщении.

В НАПК также напомнили о запрете таким лицам получать подарки от подчиненных.

"Желаем вам, чтобы вашим финансовым возможностям в следующем году приятно удивился даже святой Николай!"– пошутили в Нацагентстве.

К слову, бюджет Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в следующем году составит 758,4 миллиона гривен, из которых три четверти выплатят политическим партиям, что представлены в парламенте.