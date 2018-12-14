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      НАПК выплатит парламентским партиям свыше полмиллиарда гривен в 2019 году

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      Парламентские партии получат более 500 миллионов от НАПК
      Парламентские партии получат более 500 миллионов от НАПК / 24 канал

      Бюджет Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в следующем году составит 758,4 миллиона гривен, из которых три четверти выплатят политическим партиям, которые представлены в парламенте.

      Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

      Согласно Закону Украины "О предотвращении коррупции", по бюджетной программе "Финансирование уставной деятельности политических партий" 75 % этой суммы (565,7 миллиона гривен) Национальное агентство обязано распределить между парламентскими политическими партиями.

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      В этом году на финансирование уставной деятельности политических партий было выделено 513,7 миллиона гривен. В следующем году эту сумму увеличат - через повышение размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который имеет применение при расчете объемов финансирования парламентских политических партий.

      Помимо этих расходов, на 2019 год для развития НАПК в Государственном бюджете предусмотрено 36 миллионов гривен, что составляет 4 % от полной суммы бюджета Национального агентства.

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      Кроме этого, из бюджета НАПК 156,6 миллиона (21 % от всего бюджета агентства) на оплату труда, коммунальных услуг и энергоносителей.

      Теги: Новости Украины Бюджет-2019 Новости политики Деньги НАПК Верховная Рада
      Источник: 24 Канал
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