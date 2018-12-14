НАЗК виплатить парламентським партіям понад півмільярда гривень у 2019 році

Бюджет Національного агентства з питань запобігання корупції у наступному році становитиме 758,4 мільйона гривень, з яких три чверті виплатять політичним партіям, які представлені в парламенті.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" за бюджетною програмою "Фінансування статутної діяльності політичних партій" 75 % цієї суми (565,7 мільйона гривень) Національне агентство зобов'язане розподілити поміж парламентськими політичними партіями.

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У цьому році на фінансування статутної діяльності політичних партій було виділено 513,7 мільйона гривень. Наступного року цю суму збільшать через підвищення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який має застосування при розрахунку обсягів фінансування парламентських політичних партій.

Крім цих витрат, на 2019 рік для розвитку НАЗК в Державному бюджеті передбачено 36 мільйонів гривень, що становить 4 % від повної суми бюджету Національного агентства.

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Крім цього, з бюджету НАЗК 156,6 мільйона (21 % від всього бюджету агентства) на оплату праці, комунальних послуг та енергоносіїв.