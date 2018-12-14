13:34
14 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Інноваційна медицина РФ. Попрошайка Кадиров
      Вєсті Кремля
      21:31, 13 грудня
      Вєсті.UA: Фокус-покус Насірова. Провал контррозвідника Семочка
      Вєсті.UA
      20:46, 12 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ГРИП В УКРАЇНІ

      НАЗК виплатить парламентським партіям понад півмільярда гривень у 2019 році

      505 Читать новость на русском
      Парламентські партії отримають понад 500 мільйонів від НАЗК
      Парламентські партії отримають понад 500 мільйонів від НАЗК / 24 канал

      Бюджет Національного агентства з питань запобігання корупції у наступному році становитиме 758,4 мільйона гривень, з яких три чверті виплатять політичним партіям, які представлені в парламенті.

      Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

      Відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" за бюджетною програмою "Фінансування статутної діяльності політичних партій" 75 % цієї суми (565,7 мільйона гривень) Національне агентство зобов'язане розподілити поміж парламентськими політичними партіями.

      Читайте також: Бюджет-2019 в інфографіці: основні цифри

      У цьому році на фінансування статутної діяльності політичних партій було виділено 513,7 мільйона гривень. Наступного року цю суму збільшать через підвищення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який має застосування при розрахунку обсягів фінансування парламентських політичних партій.

      Крім цих витрат, на 2019 рік для розвитку НАЗК в Державному бюджеті передбачено 36 мільйонів гривень, що становить 4 % від повної суми бюджету Національного агентства.

      Читайте також: НАЗК запускає автоматизовану перевірку декларацій

      Крім цього, з бюджету НАЗК 156,6 мільйона (21 % від всього бюджету агентства) на оплату праці, комунальних послуг та енергоносіїв.

      Теги: Новини політики Новини України Гроші Бюджет-2019 НАЗК Верховна Рада
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Військові навчання в "ЛНР": "народна міліція", російські "відпускники" і танки
      сьогодні , 12:01 Військові навчання в "ЛНР": "народна міліція", російські "відпускники" і танки
      Дмитро Снєгирьов 816
      Найгучніші розлучення 2018 року: яким зірковим парам не вдалось врятувати шлюб
      сьогодні , 10:00 Найгучніші розлучення 2018 року: яким зірковим парам не вдалось врятувати шлюб
      Марта Вересюк 2631
      Актори і шоумени в політиці: феномен чи закономірність?
      сьогодні , 09:30 Актори і шоумени в політиці: феномен чи закономірність?
      508
      Рік виборів і без надій на іпотеку: чого чекати від ринку нерухомості у 2019
      сьогодні , 09:01 Рік виборів і без надій на іпотеку: чого чекати від ринку нерухомості у 2019
      1013
      Как патриоты русского мира в украинском Крыму "страдали"
      сьогодні , 08:40 Как патриоты русского мира в украинском Крыму "страдали"
      Отставной подполковник 2320
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      План влади по дискредитації акцій протесту вдався, – експерт
      9 березня , 20:05
      Як водії фур уникають штрафів за псування доріг: Відео
       2 серпня , 15:19
      Ліга націй: Іспанія вдома знищила Хорватію
       11 вересня , 23:39
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук