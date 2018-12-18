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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Депутатам під подушку: у НАЗК нагадали, які подарунки доведеться повернути Миколаю

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      У НАЗК нагадали, які подарунки депутати не можуть отримати від Миколая
      У НАЗК нагадали, які подарунки депутати не можуть отримати від Миколая / Фото з відкритих джерел

      Національне агентство з питань запобігання корупції напередодні Дня Святого Миколая нагадало депутатам та іншим обов'язковим до декларування особам, які "подарунки" доведеться повернути Святому Миколаю. Усі вони не можуть знайти під подушкою нічого такого, що було б дорожчим, ніж 1921 гривня.

      Про це повідомляє прес-служба відомства у Facebook.

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      Так, дорожчі подарунки депутати змушені будуть повернути.

      Нагадуємо вам, що вашу безмежну щедрість при виборі подарунка особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняним до них особам варто проявляти лише до близьких осіб. В іншому випадку подарунок на суму від 1 921 грн доведеться повернути Святому Миколаю назад,
      – йдеться у повідомленні.

      У НАЗК також нагадали про заборону таким особам одержувати подарунки від підлеглих.

      "Бажаємо вам, щоб вашим фінансовим можливостям у наступному році приємно здивувався навіть святий Миколай!" – пожартували у Нацагентстві.

      До слова, бюджет Національного агентства з питань запобігання корупції у наступному році становитиме 758,4 мільйона гривень, з яких три чверті виплатять політичним партіям, що представлені в парламенті.

       

      Теги: Новини України Новини політики Гроші НАЗК е-декларування
      Джерело: 24 Канал
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