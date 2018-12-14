Туреччина, ікони й розпродаж квартир: якими деклараціями вражали чиновники у 2018 році

2018 рік приніс чиновникам багато цікавого, серед їх нових придбань – ікони, відпочинок на дорогих курортах й навіть мощі. А деякі народні обранці вирішили не обтяжувати себе сотнями квартир та почали їх продавати.

Брати Дубневичі, скандальні парламентські рекордсмени за кількістю нерухомості у деклараціях, тихо заздрять простому депутату міськради Ірпеня Ігорю Оверку.

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Два роки тому він побив всі можливі рекорди, задекларувавши 586 квартир, загальна площа яких перевищувала розміри трьох футбольних полів головного стадіону країни "Олімпійський".

У 2018 році Оверко влаштував аукціон небаченої щедрості: продав 80 об'єктів нерухомості із задекларованих ним 50-ти. Тобто, на декілька десятків більше, ніж нібито мав у власності.



Власність, яку задекларував Ігор Оверко

Народний обранець з БПП Олексій Мушак – один з небагатьох політиків, які декларували витрати на відпустку. Влітку у 2018 році нардеп тричі засмагав на пляжах у Туреччині й вніс вартість відпочинку, який обійшовся йому у 400 тисяч гривень, у декларацію.



Олексій Мушак задекларував свою відпустку

Нардеп Станіслав Березкін у 2017 році задекларував чотири подорожі до карликового королівства Монако – країни князів, розкішних автівок, яхт і казино. А от у 2018 році Березкіну не пощастило: за нього взялися антикорупційні органи.



Станіслав Березкін

Вдалим виявився рік й для радикала Сергія Рибалка, якого Ляшко називає одним з основних спонсорів партії. Депутат вніс в декларацію колишній подружній будинок, який цього року відсудив: попри те, що екс-дружина встигла його продати. А от про нерухомість у Франції, яку знайшли журналісти, він досі мовчить.

Екс-регіонал Денис Омельянович став мільйонером через продаж інтелектуальної власності своїй же фірмі. Він продав товарні знаки компанії, у якій він є почесним президентом. Більше того, співвласником цієї фірми є колишній віце-прем'єр часів Януковича Борис Колесніков.

Не минув рік й без замолювання гріхів. Найбільшим шанувальником святого в Раді виявився опоблоківець Вадим Новинський. Головний покровитель Московського патріархату в Україні з самого Афону привіз ікону Божої Матері "Скоропослушниці".



Задекларовані об'єкти Вадима Новинського

Інший радикал Андрій Лозовий задекларував колекцію з 72 українських та єрусалимських ікон, а також нагрудний хрест зі святими мощами.